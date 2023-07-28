慎防PUA1／恐怖的心理操控！你被PUA了嗎？當心「5步陷阱法」

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PUA的全稱為「Pick-Up Artist（搭訕藝術家）」，源自於美國，起初，這是一種教導男性如何搭訕、吸引異性的技巧。
溝通表達培訓師張忘形分析，PUA一開始的概念是「如何跟異性產生互動」，但過程中強調要維持自身「高價值」的形象，於是衍生出用貶低對方來凸顯自己的技巧。他舉例說明，男生可能先說「哎！你頭髮怎麼剪得跟男生一樣？」，接著又說「不過還好是妳剪，妳剪起來就像鄧紫棋」，使用先貶低對方、再拉起來的推拉做法。
注意！PUA的五步陷阱法
不過這種吸引異性的搭訕技巧進入中國、且商業化之後，PUA課程發展出以操控對方心理的「五步陷阱法」，從言語上的推拉引起對方興趣，接下來放大對方缺點、打擊對方自尊和價值觀，製造讓女性離不開自己的錯覺：
第一步：吸引
利用人物設定引起對方的興趣。
第二步：探索
製造形象上的反差感，例如：分享自己的脆弱面激發對方保護慾，同時也讓對方感受自己對男方來說是「特別的人」；或一個仰慕的名人突然跟你說話，也能製造「親切」的反差感。
第三步：價值觀綁定
分享自己的價值觀並要求對方承諾，例如「我以前被人家傷害過，希望這段關係你要對我完全誠實，不能騙我」，或「如果你真的把我當成重要的人，就應該做到OOXX，這對我來說很重要」。受害者答應後，男方就可以用「你那天去哪裡？為什麼沒有跟我講？你看這就是騙我，讓我沒有安全感」的方式，讓被PUA的對象開始懷疑、自責，認定自己是傷害對方的人。
第四步：摧毀
加害者的態度轉變為失望，開始不斷挑惕對方的錯誤，並透過貶低打擊自尊心，讓女方開始懷疑自己。摧毀場景大多發生在生活瑣事中，例如從穿著打扮、交辦事情或懷疑交友圈下手，男方更可以放大對方的錯誤並貼上「騙子」、「粗心」等標籤，說出「你怎麼這麼糟糕」、「除了我還有誰想跟你在一起」等說法摧毀自尊，讓對方開始懷疑自己。
第五步：虐待
對方陷入自我懷疑和低自尊的狀態時，價值觀也被摧毀。到了這步，被PUA的對象常誤以為對方是愛他的，是自己配不上加害者，同時也會在各方面盡可能配合加害者的要求。
PUA的恐怖：邪教般的精神控制
溝通表達培訓師張忘形認為，如果被PUA的對象開始被「引導地討好加害者」，就很容易掉入PUA的陷阱裡，因為加害者常用「你不做ＯＯＯ就是不愛我」的說法要求被害者「證明」，而被害者會在證明的過程中，因為不斷付出而認定自己是真心愛著加害者，也因此越陷越深。張忘形提醒這樣的精神操控，「跟邪教是同一套做法」。
張忘形分析，PUA最恐怖的地方就是摧毀對方的價值觀，讓對方感受到缺乏自信、沒有安全感，接著出現「我只要不照著你的方法做，就是一個毫無價值的人」的自尊摧毀結果，這樣的手法不只發生在伴侶關係中，在職場或家庭都可能遇到。
現代婦女基金會社工張秀卿也分享被PUA的案例，長期下來會變得沒有自信、自我懷疑，產生憂鬱或失眠的狀況。
遠離PUA！自我察覺技巧一次看
PUA多發生在生活瑣事中，要怎麼察覺自己正深陷PUA呢？溝通師、社工和心理學教授分享幾個實用技巧：
📍 你所做的事都為了討好別人？
思考自己做的每一件事，如果都是為了讓別人滿意，才發現自己好像有價值的時候，可能已經陷入了某種操控。例如：加班是為了讓老板滿意，而不是因為真的有事情沒做完，或自己對伴侶付出是為了要讓伴侶滿意，而非讓自己更快樂或是讓關係更緊密。
📍 別太仰賴外在評價
輔仁大學心理系副教授黃揚名指出，台灣人整體而言比較沒有自信，需要靠外在證照、評價彰顯自我價值，而非發自內心的自我肯定。他建議個人需要建立自我的評價體系，知道自己到底好或不好，如果都依靠別人或外界給的評價，很容易受到他人影響。
📍 多跟朋友分享
定期和朋友交流甚至抱怨，也可以讓朋友評估自己的狀況；以職場為例，跟朋友討論、比較後，可能會發現公司主管的要求其實不合理，或提早察覺職場狀況不尋常。不過現代婦女基金會社工專員張秀卿提醒，如果是親密關係中的狀況就要慎選討論的對象，避免有些人單憑對對方的印象就亂給建議。
📍 找到並認可自己的價值
「人是專注負面的生物！」溝通表達培訓師張忘形分享自己上課時，會鼓勵學生轉換思考模式，「白紙上有黑點，你會覺得這紙怎麽髒了，但其實這個紙還有很大面積是白的，所以我都會說你要想的是紙上面可能有些污點，有些什麽東西，但它無損身為一張紙的價值」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110