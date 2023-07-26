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杜蘇芮颱風逼近！吳慷仁化身里長伯　貼心喊話「拜託冷靜點」

▲杜蘇芮颱風逼近台灣，吳慷仁貼心提醒民眾關好門窗，並喊話「杜蘇芮拜託冷靜點。」（圖／記者陳明中攝）
▲杜蘇芮颱風逼近台灣，吳慷仁貼心提醒民眾關好門窗，並喊話「杜蘇芮拜託冷靜點。」（圖／記者陳明中攝）

記者薛羽彤/綜合報導

杜蘇芮颱風越來越接近台灣，不過登陸機率不高，今（26）日東半部雨勢會越來越明顯，颱風暴風圈則在下午觸陸，除了台南、高雄、東半部等，其它中南部地區、金門也將陸續進入警戒範圍。藝人吳慷仁貼心提醒民眾「關好門窗， 注意安全。」網友笑說：「剛滑到還以為是我家里長的貼文。」

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▲吳慷仁談MeToo風暴，語重心長。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
▲吳慷仁化身里長伯，貼心提醒民眾颱風來襲，務必關好門窗。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
颱風來襲，今日全台都要上班上課，北部出現強風及大雨，吳慷仁昨（25）日就在臉書上提醒大家，強調3次「關好門窗」，對於在路上工作的民眾，他也貼心表示，「請注意安全」、「沒事就乖乖在家別亂跑～別亂跑～」，並請南部、東部的朋友千萬注意，最後吳慷仁喊話「杜蘇芮拜託冷靜點」，保佑全台無災情，平安度過。

▲杜蘇芮颱風降雨越來越明顯，中央氣象局持續更新「豪雨特報」和「大雨特報」，雨勢越晚越大，花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島等東半部地區更是出現「大豪雨警戒」。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲杜蘇芮颱風降雨越來越明顯，中央氣象局持續更新「豪雨特報」和「大雨特報」，雨勢越晚越大，花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島等東半部地區更是出現「大豪雨警戒」。（圖／翻攝中央氣象局官網）
吳慷仁貼文一出後，各地民眾也紛紛回報當地氣候，引起熱烈討論，「拜託了，這次要讓南部的水庫飲飽水！不過過程中如何避免災情真的考驗」、「中南部早上無風無雨」、「被慷仁哥警告了，杜小姐好自為之！」、「剛滑到還以為是我家里長的貼文。」

根據氣象局24小時的雨量預測圖來看，今天上午8點到明日上午8點各地累積雨量，已有「2縣市」達雨量警戒值停班課標準，花蓮山區預估為250至400毫米、台東山區預估250至400毫米。是否放假仍依各縣市政府為準。


 

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