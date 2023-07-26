圖輯／漢光演習模擬共軍佔領北車 憲兵警察合作壓制敵軍
漢光39號演習為強化關鍵基礎設施防護，憲兵指揮部今（26）日凌晨於台北車站演練，模擬民眾遭敵軍挾持，憲兵與警察合作壓制敵軍，奪回台北車站。
記者呂炯昌／台北報導
深夜時分，台北車站模擬敵軍偽裝旅客進入車站內，意圖控領車站，並劫持大批民眾。由憲兵211營接獲命令後，立即開設前進指揮所，偕同衛戍區守備部隊，殲滅敵特攻及應處突發狀況，成功奪回重要交通樞紐。
憲兵指揮部指出，為確保衛戍區「國家關鍵基礎設施」防護能力，憲兵指揮部指揮官周廣齊中將，今日視導憲兵第202指揮部台北車站安全防護實兵演練，驗證設施防護指管通聯機制、情報傳遞、民眾疏散、反制敵特攻及爆裂物處置等課目，展現軍民聯合及民防系統在籍化之應變能力。
周廣齊表示，平時應落實與地方政府協調聯繫，持續戰場經營工作，共同維護國家安全，並透過戰綜、動員、災防三大會報機制，達到全民防衛之目標。
此次演練，由北市政府警察局、消防局、刑事警察特勤中隊、捷運警察隊、民防大隊、北市後備指揮部與鐵路警察局、刑事警察局等單位共同參演。
為借鏡俄烏戰爭，確保戰時相關設施能持續運行，今年度漢光演習將關鍵基礎設施列為防護重點，除北車與桃園國際機場外，全台各地的煉油廠、發電廠，也在此次演習中獲得驗證。