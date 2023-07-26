郭雪芙如人肉發電機！與孫其君烏龍婚訊像八點檔 只當王子是前輩
35歲女神郭雪芙堪稱演藝圈發電機，不管是緋聞還是情史都相當豐富，與她名字連上的男星有王子、柯震東、炎亞綸、唐禹哲、陳柏霖、威廉、唐振剛等人，不過最為人熟知的是和孫其君的一段烏龍情，不僅爆出三角戀，郭雪芙莫名被貼小三標籤，兩人還差一點步入禮堂，甚至有男生想追回婚戒遭女生拒絕、之間有財務糾葛的傳聞，情節宛如八點檔。
記者楊穎軒／綜合報導
郭雪芙2009年擔任唐禹哲歌曲MV女主角，兩人被安排大量吻戲，後來就傳出彼此看上眼，私下約會，當時雙方以「不排除發展可能」回應，態度算是相當大方也不避諱，2011年郭雪芙演出棒棒堂MV與成員威廉傳出交往，後來和陳柏霖合拍國片《BBS鄉民的正義》也爆出關係匪淺，也曾與炎亞綸被拍到私下一起看演唱會，甚至捲入柯震東和團員李毓芬的戀情，不過以上幾段曖昧關係最後都不了了之，或被當事人澄清是烏龍謠言。
2013年3月，郭雪芙被報導與全球第二大運動鞋代工廠、年產值8億美元（約237億元台幣）的富二代Roy過從甚密，傳言兩人祕密交往1年多，礙於關係見報後，雙方工作和生活受到影響，因此分手，當時郭雪芙透過經紀公司強調和Roy只是朋友，已經很久沒聯絡。此外，友人過去爆料郭雪芙喜歡「底迪型」男生，演員宮以騰、林靖哲都曾被點名，不過都沒有被女神承認。
郭雪芙2019年拍偶像劇《我們不能是朋友》時，被爆與男二孫其君擦出愛火，低調交往2年，2021年還盛傳他以「紙袋藏鑽戒」的奇招在車上跟女方求婚，郭雪芙點頭允嫁，不料，消息曝光後，郭雪芙斬釘截鐵、措詞強烈地發聲明否認，更強調自己已經恢復單身，意指情斷孫其君，而求婚一事便成了羅生門，事後有傳言指男生砸200萬元投資的拉麵店因為疫情影響收攤，小倆口為此爭執，成為情變的導火線。
揮別孫其君後，郭雪芙2021年底拍攝電影《山中森林》，又被爆出剛和港星鄧麗欣分手的男主角王子（邱勝翊）熱戀，兩人不僅在同一背景拍攝照片，王子還被拍到換車進出郭雪芙香閨，且次數不只一次，緋聞傳了1年多，今年2月週刊稱兩人已經和平分手，郭雪芙透過經紀公司示「（戀情）真的都是謠傳」，郭雪芙本人也在IG回應，稱「王大哥就像前輩大家長」，請求媒體不要再幫她亂配對，王子也按讚該則貼文。