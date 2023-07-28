慎防PUA2／別再被控制！常見的親密關係PUA　可靠3指標自我察覺

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這名向張秀卿求助的女孩小星（化名），受害過程就可見典型的PUA的「五步陷阱法」輪廓。
張秀卿說，小星和男友剛認識的時候，男友對她百般呵護、噓寒問暖，也會殷勤接送，讓她覺得「哇！這個男生對她真的很好」，等到他們在一起之後，狀況就有所改變。只是當小星開始覺得不對勁時，她合理化男友的行為是出自於沒有媽媽的溫暖和身心疾病，所以說服自己「只有我能夠對他好、只有我能體諒他」。
張秀卿分析，長期下來小星被貶低、質疑能力，變得沒有自信，開始自我懷疑，導致失眠和憂鬱。「但小星想要反抗，想要離開時，她男朋友會示弱說『沒有妳我會死』、『妳留下來』。她又覺得自己被需要，所以就一直這樣子不斷循環」。
擁有10多年救援經驗的張秀卿歸納施展PUA手段的施暴者輪廓：
- 大多為男性，常發生於女性社經地位高於男性的關係中
- 缺乏自信、自卑感重
- 雙面人（裡外不一致）
- 反社會人格、自戀型人格
張秀卿也分享3大常見的PUA指標：第一個是態度裡外不一致的雙面人，第二為限制交友圈，第三是以社會性別角色作為攻擊方式。
張秀卿說明，最常看到的是，施暴者往往表現裡外不一，例如可能老公在家辱罵、毆打妻子，可是在外卻是個好好先生，親朋好友聽到後都覺得「不可能吧！你先生是很nice的人，怎麼會罵你罵成這樣？」
不過讓張秀卿最氣的是，加害者常以「女性的社會化角色」來攻擊受害者。比如說一個女性進入婚姻，她會有太太的角色，那他就會貶低她家務沒有做好；然後也會有媳婦的角色，對方就會指責她沒有處理好公婆的事情；甚至她也會有母親的角色，就會指責她沒有好好照顧小孩。而女方也常會覺得這是自己應該要做的，於是自我譴責、不斷循環，「這是我覺得最可惡的事情」。
PUA的手段就是要讓對方的生活繞著自己轉，所以被PUA的人身在其中也很難察覺。中華民國諮商心理師公會副理事長羅惠群建議，初步可從「是否被限制交友圈」的方向觀察，如果你在親密關係中發現自己原本的人際關係或跟家人的聯絡都越來越少，就要注意另一半可能以PUA手法控制到你喘不過氣了；反之，如果你身邊的親友，交了另一半之後就突然音訊全無，或常以「男朋友不讓我去」為由缺席聚會，你就可以提高警覺提醒親友，或主動關心。
遇到親密關係中的PUA 你能怎麼做？
如果你發現親密關係中有被PUA的警訊，或單純覺得這段關係「怪怪的」，專家建議可找信賴的親友、閨蜜或社工討論。
社工部分，張秀卿建議向現代婦女基金會或張老師基金會諮詢，藉由社工專業協助辨識，從受害者以為沒有選擇的情況下找到可能性。張秀卿說，目前的資源有庇護中心，讓受害者暫時到安全的地方；或提供法律協助，協助提出保護令，甚至單純協助你思考生活中別的可能性，循序漸進地改變。
張秀卿提及另一名曾遇過的PUA受害者案例，因為考量到自己貿然離開，對方可能對身邊的人做出瘋狂舉動，所以暫時無法和男友分手，不過經由社工協助後，她已經認知到自己正遭受男友精神控制的暴力，現在她學著在關係中找到自己的空隙，將焦點多放在自己身上，另外也陸續在生活中錄音蒐證。
重新找回自我，是遠離PUA的核心課題。張秀卿鼓勵那些PUA的受害者「你要為自己找一個可以喝咖啡的時間，或是為自己做點什麽事情的時間」。
求助管道：
📍現代婦女基金會電話 02-77285098
📍張老師基金會電話 1980
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110