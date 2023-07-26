進新加坡飯店不能帶「這物」！恐被罰1萬 掀中國旅客議論
有「東南亞水果之王」稱號的榴槤，為東南亞帶來極大的經濟效益，然而它濃重的氣味也引來各界撻伐。一間新加坡的高級飯店禁止旅客攜帶榴槤進房，違反者將收取500新幣清潔費，有名中國遊客將切過的榴槤放進密封袋，並帶進飯店，隔天便收到飯店傳來的警告信，告知她差點就要被罰款新加坡幣500元（約新台幣1.1萬元）。
國際中心賴正琳／綜合報導
一名中國遊客在網路上分享自己前往新加坡旅遊時，因為不熟悉當地法規，加上看到市集販售特殊品種「貓山王榴槤」，因「品種特殊」而決定購買，並放在包包裡帶回飯店。或許是味道仍然過重，隔天便收到飯店寄來的警告信，飯店表示為了維護其他旅客的權益，實施「嚴格的無榴槤政策」，若被發現違規，將會開罰500新元（約新台幣1.1萬元）作為清潔費用。
該名中國遊客收到警告信才大驚失色，發現原來除了公共交通工具內不能吃榴槤，部份飯店也不能吃或攜帶，幸好該飯店念在該名中國遊客是初犯，最終沒有真的罰款，但也讓她感到相當震驚。而許多網友看到此消息後，也分成兩派，一派認為「在飯店不要吃味道過重的食物是常識吧」、「導遊通常都會告知遊客不要在飯店吃榴槤」和「是基本的禮儀」；另一派則直呼：「我能理解公共場所不可以，但飯店也不行嗎？這有點離譜吧，榴槤再臭還能臭過排泄物嗎？」
也有網友分享自身去新加坡旅遊的經驗，的確不能帶進飯店，因此飯店門口經常會看到一排人坐著吃榴槤，而且除了榴槤之外，有些飯店連攜帶山竹都不行，並呼籲既然去了別人的國家，就遵守他國法規和風俗，不要帶給當地旅宿業者不便。