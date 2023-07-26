綠委質疑抗彈板非軍規 國防部：新抗彈板將參考美軍ESAPI規範
國軍抗彈能否有效抵擋共軍步槍子彈引發各界熱議，由於國軍所採用的NIJ標準並非軍規，而是美國司法部門標準，民進黨立委王定宇、趙天麟今（26）日指出，國軍2017年起所採用的NIJ標準並非軍規，而美國軍方早在1990年就有軍規標準。對此，國防部今（26）日指出，軍備局第205廠已於去 (2022)年5月起研發新一代抗彈板，將參考美軍ESAPI規範，訂定符合國軍戰鬥需求及體型人因之抗彈背心標準，有效強化並提升官兵戰場防護力。
記者呂炯昌/綜合報導
國防部今（26）日表示，針對立委召開記者會，關心個人裝備防護效能，國防部表達感謝，並說明軍備局第205廠已於2022年5月起，研發新一代抗彈板，將參考美軍ESAPI規範，訂定符合國軍戰鬥需求及體型人因之抗彈背心標準，有效強化並提升官兵戰場防護力。
國防部表示，面對嚴峻敵情威脅，歡迎各方提出理性建言、豐沛全民國防能量；國軍也會兼顧戰備需求，發揮最大建軍效益，軍民合力捍衛家園。
國防部日前曾邀請媒體赴宜蘭大福兵試場舉行「3級抗彈板實彈鑑測」活動，以實彈測試證明國軍抗彈板安全無虞，國防部軍備局獲得管理處處長游玉堂表示，國防部為保護官兵安全，會在兼顧官兵負荷與戰鬥能力下，持續提高防彈背心效能，新的抗彈板也很快就會問世。