108課綱弱化學力！大一暑期先修成趨勢　台科大還推基礎攝影課

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張耀文說，除了學分數配置問題，還有考招連動也弱化學生數理能力，在影響最多入學名額的學測中，只考高一、高二必修內容，除了準備分科測驗的學生以外，多數學生升上高三，忙著準備繁星推薦、申請入學甄試等，就不會再認真上高三課程。
台大因應這個狀況，在今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫」，課程內容涵括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等4大面向，幫助學生溫故知新的同時，提早適應現代大學數位與實體整合的學習平台與教學環境。
該課程以台大校內NTU COOL平台進行非同步線上教學，不限修課人數及對象且免學分費。除台大準大一新生外，凡有需求的台大在校生、他校準大學生或高中生皆可報名修讀；台大準大一新生修課者，可再參加課程討論活動及9月下旬的學習評量測驗，完成課程並通過學習評量測驗，可於入學後各科各獲得1學分。
台科大教務長陳素芬今（26）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時也說，108課綱不只影響普高學生，也影響到技職學生，許多高職生反映，有些非考科的課程，學校沒有上完，再加上台科大入學管道多元，有普高、技高不同背景的學生，程度不一，因此學校今年擴大暑期銜接課程，從暑假起到開學後的大一時期，提供19門銜接課程，包括「基礎物理」、「基礎數學」、「應用程式語言」等，雖無學分但全部免費，讓大一新生提前儲備大學必備知能。
陳素芬表示，材料科系開設「基礎物理」及「基礎化學」銜接課程，主要是因為從校務資料分析發現，不同管道入學及不同背景的大一新生在「化學」和「物理」課程成績有顯著的差異，因此與技高端教師討論後，111學年開設「基礎物理」及「基礎化學」2門銜接課程，112學年持續辦理；該課程以線上方式辦理，由授課教授預錄20小時單元影片，讓來自化工群、機械群、電機與電子群電機類及普高的大一新生在入學前，藉由網路非同步教學，按照自己的進度上網學習。
台科大資管系則是為加強商管群學生的程式及數理能力，開設了「應用程式語言」與「程式設計」的銜接課程；應外系則開設「進階文法與修辭應用」，補足技高端因應新課綱共同科英文節數減少，及學生基礎寫作能力待加強的問題。
陳素芬說，除了補足學生的基礎學科能力外，銜接課程也相當多元，有針對新興科技的專業技能，像是資訊工程系在大一開設「Python程式設計」課程，加強非資訊科學生的能力，並於113學年預計再新設4門銜接課程；台科大設計系則開設基本設計、色彩設計、基本電腦輔助設計、模型製作、基礎攝影的課程，強化學生設計專業能力，讓大一新生暑假不無聊，先來修課，了解未來科系在學什麼，並打下好底子。
另外，為照顧技優生與體優生，台科大不分系開設「基礎數學夏令營」，透過基礎數學課程讓技優生與體優生能夠順利銜接微積分與其他數理課程。
台科大不分系大一生張友霖說，自己是技優保送的學生，之前因為練習比賽，荒廢了高中時期的基礎數學，此次的基礎數學課程，不僅老師授課內容很清楚，還有很多題目可以練習，有助教可以問，這次不僅獲得夏令營成績第一名，也獲得進步獎，對大一的基礎課程也比較不害怕了。