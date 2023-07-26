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拜登又有愛犬惹禍　「司令」被控咬傷特勤局人員

▲拜登愛犬「司令」（Commander）多次涉及咬人事件，而這已經是第二次拜登家族養的汪星人被控咬傷員工。（圖取自twitter.com/POTUS）
▲拜登愛犬「司令」（Commander）多次涉及咬人事件，而這已經是第二次拜登家族養的汪星人被控咬傷員工。（圖取自twitter.com/POTUS）

中央社

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）寵物行為脫序再度讓美國總統拜登大傷腦筋。拜登愛犬「司令」（Commander）多次涉及咬人事件，而這已經是第二次拜登家族養的汪星人被控咬傷員工。

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法新社引述多家美國媒體報導指出，「司令」是一隻德國牧羊犬，2021年還是小狗時首次來到大家忙進忙出的白宮。在發生了至少10起咬人事件，且其中1次還導致1名受害者送醫之後，「司令」將接受新一輪的訓練。

美國有線電視新聞網（CNN）報導表示，根據特勤局（Secret Service）電郵內容，其中1次事件中，「司令」衝向1名特勤局人員時，第一夫人吉兒（Jill Biden）「無法控制」這隻狗狗。

保守派組織「司法觀察」 （Judicial Watch）依「資訊自由法」（Freedom of Information Act）自特勤局取得這名工作人員的電郵，內容寫道：「我認為，特勤局幹員/官員被攻擊或咬傷，是遲早的事情。」

吉兒的聯絡室主任向CNN表示，像白宮這樣忙碌的環境「對於家庭寵物來說是獨特且充滿壓力的」，並表示拜登夫婦正在和特勤局以及白宮工作人員合作來制定新的規定及訓練方式。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，「第一家庭正在尋找對大家更好的處理方式」。她還提到了進一步的訓練計畫，並將「為司令劃設指定區域讓牠跑一跑、活動活動」。

拜登家族的另一隻德國牧羊犬「少校」（Major），之前在白宮也有適應不良的問題。2021年在發生至少1起咬人事件後，「少校」曾短暫被送回拜登德拉瓦州老家，並接受了額外訓練。牠後來被送給拜登家族的友人。

拜登把「少校」缺乏第一寵物的風範，歸咎於白宮每個轉角都常冒出特勤局幹員和其他人等，嚇到少校。

拜登家族還飼養一隻名為威羅（Willow）的短毛虎斑貓。

儘管進駐白宮的喵星人已知能拉抬政治聲望，例如柯林頓夫婦的愛貓「襪子」（Socks）就曾被拍到趴在橢圓辦公室的桌上，但貓在白宮相對來說是比較罕見的。

相反的，美國總統官邸偏愛汪星人可是有著長久且道不盡的歷史，迄今已有超過100隻狗狗曾在白宮四處遊走、嗅聞。

近代最受人喜愛的第一犬包括老布希的英國史賓格犬米莉（Millie），以及歐巴馬夫婦的葡萄牙水獵犬波（Bo）和桑尼（Sunny）。

畢竟，就如前總統杜魯門曾說的那句名言，如果想在華府有個朋友，那就養一隻狗吧。（實習編譯：顏愉容/核稿：蔡佳敏）1120726

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