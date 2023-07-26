杜蘇芮襲台！颱風假停班「還有外送嗎」　5大速食送餐懶人包一覽

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣麥當勞一向遵守法令規定，經主管機關發佈颱風警報並停班停課之縣市，該區域「麥當勞歡樂送」停止外送服務。此外，麥當勞重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間。建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒。
📌肯德基
肯德基已在粉專上發出公告，颱風天，受颱風豪雨影響，路況多變，為保障外送人員人身安全，請消費者支援耐心體恤外送員，可能會多等一下下。將依照各縣市政府資訊，若當天因颱風停班停課區域，爺爺為了保護外送人員安全，當天服務也將暫停順延。
📌漢堡王
漢堡王外送部分，配合第三方外送平台（例如熊貓、Uber Eats）政策，調整營業時間與機制，（如遇天候狀況不佳，通常會縮短外送範圍以便媒合到外送員派單；如遇大雨，則平台可能統一區域關閉外送）；詳情隨時洽各分店查詢。
颱風天候影響下，漢堡王之街邊店也將配合政府政策；商場店則配合商場規範調整營業時間與營運細項。
📌必勝客
若該縣市宣布停班，就會暫停外送服務。
📌達美樂
達美樂官網已公告，「恆春恆南店今（26）日外送服務時間至17:30」。因依政府法令規範，停止上班上課縣市，門市將不提供外送服務。