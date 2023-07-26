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越南出土2000年前咖哩殘留物！和最古老咖哩成份不同、將還原風味

▲澳洲考古學家在越南的南部古王國遺址發現了2000年前的咖哩餐飲殘留物。（示意圖／pixabay）
▲澳洲考古學家在越南的南部古王國遺址發現了2000年前的咖哩餐飲殘留物。（示意圖／pixabay）

國際中心/綜合報導

澳洲考古學家在越南的南部古王國遺址發現了2000年前的咖哩餐飲殘留物，證實除了印度之外，海外也有咖哩香料的痕跡，這無疑是追溯古代貿易路線的學術研究的一大發現，或許能代表越南作為東南亞的港口城市，2000年前便和印度及其他國家有海上貿易往來。

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根據《澳洲廣播公司（ABC）》報導，近期澳洲國立大學（Australian National University）研究人員在2018年出土自越南南部安江省「喔㕭考古遺址」（Oc Eo）地下2公尺處的砂岩石磨與石磨板等研磨工具上發現微量的咖哩殘留物，包含多種香料成分，例如薑黃、生薑、肉荳蔻、肉桂等等原料，並將所見所聞刊登在2023年7月21日的《科學先端》（Science Advances）期刊。

數千年以來，東南亞各國便以盛產香料聞名，並且慷慨地跟歐洲和中國分享資源，如今出土咖哩殘留物，專家推論東南亞先民對於來自印度的「咖哩」感到好奇，因此嘗試想要製作出類似的料理，不過成份和印度咖哩有所區別，例如喔㕭遺址發現的咖哩配方之一南薑，印度咖哩並沒有此成份。

由於咖哩是一項需要許多事前準備和大量香料的料理，並且需要研磨食材的工具，這些用品也隨之在遺址中出土。除了咖哩殘留物，研究團隊還找到大量保存完好的種籽，考古團隊指出，這些種籽只要進一步研究，就能辨識出更多香料，甚至可能發現獨特的植物品種，幫助人類認識2000年前古人的生態和風俗習慣。另外，澳洲的考古團隊也打算重現喔㕭遺址咖哩配方的獨特風味。

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