美利達環法賽車隊戰績彪炳 高單價10萬車架組太夯追加訂單
經過長達21天3406公里的競逐，環法自行車賽圓滿落幕，國內大廠美利達所屬的TBV巴林勝利車隊總計摘下3個單站冠軍、團隊總排名第4、個人總排第6名等佳績，成為戰果最豐碩的隊伍之一。有優異的戰績加持，一組10萬元高單價的車隊版選手車車架組目前供不應求，美利達指出已緊急追加訂單趕製生產當中，預計9月起可以陸續上市供貨。
記者許家禎／台北報導
今年的環法賽，美利達特別為TBV隊選手打造了外觀有別以往的選手車，珍珠白的美工塗裝具有中東巴林島國的地方特色，顯得格外吸睛。此外，值得一提的是，這次為TBV隊摘下第3座環法賽單站冠軍的猛將Matej Mohoric（馬鐵.莫赫里奇）賽後接受媒體採訪時真情流露，幾乎難以承受的巨大身心煎熬，娓娓道出所有參賽選手的心聲，真性情激發共鳴，感動全球無數車迷。
訴求激發共鳴，加上戰績優異的加持，使得市場上詢問美利達TBV環法賽車隊版的熱度大增，目前高單價的車隊版選手車車架組早已供不應求。為此，美利達公司的副總經理鄭文祥表示，日前已緊急追加訂單趕製生產當中，預計9月起可以陸續上市供貨。
美利達指出，這次推出與選手車一模一樣，特殊塗裝的美利達2023環法車隊版車架組有兩種款式，包含空氣動力型的REACTO（銳克多，不含零件的車架組建議售價新台幣10.5萬)，以及爬坡性能超強的SCULTURA（斯特拉，不含零件的車架組建議售價新台幣9.5萬）。