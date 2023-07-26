你是「善霸」嗎？　6點判心理界限

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判斷自我心理界限 六點問題見分明臺北市立聯合醫院忠孝院區精神科臨床心理師黎姿嫻表示，所謂「心理界線」就好比一棟房子的圍牆，你房子裡的東西別人不能亂拿，反之亦然，如果圍牆是鋼筋水泥，那外界就不易影響你，但若圍牆是低矮木欄，一點風吹草動就會干擾你，那到底怎樣的人需要檢視自己的心理界限呢？
1. 你是好好先生/小姐嗎？在多重的人際角色裡，你總想當好人嗎？
2. 你為他人的付出，與身旁其他人也遇到類似情境時，顯得太超過、太多嗎？
3. 你總覺得要對身旁的人交代或為他們的事負責嗎？
4. 你心裡常會閃過「這是我應該做的」念頭嗎？或是無論被指派什麼工作時，第一時間都會答應下來？
5. 你常覺得疲憊不堪，事情永遠做不完嗎？
6. 你覺得你人很好，但都沒有得到應有的感謝或回報嗎？
「善霸」侵犯他人 也容許自己被侵犯惡有惡霸，善也有善霸，那些界限不明確的人，常侵犯他人也容許自己被侵犯，當他們侵犯他人時，揮舞著「為你好、幫你、替你擔心…」等大旗，實則侵犯你，當你試圖拉開距離，就用「愛計較、態度不行、拒絕人家的好意、不知感恩…」來指責你，這就是「善霸」。善霸也很無奈，總想著我已承擔過多、盡心盡力、做牛做馬，怎麼別人這樣對我？我人那麼好，竟要被稱為「善霸」？
設定心理界限 不善霸、也不被善霸侵犯那到底該怎麼設定心理界限，讓自己不要變成善霸，也不要被善霸侵犯呢？
1. 不要為誰犧牲，不要為誰擔憂，也不要討好誰，而是做自己真心、願意、能力範圍內的事-所謂的「真心、願意」就是「我想做才做，一切先問自己想不想」，行為不是為了別人或社會評價，亞洲的文化是群體導向的，為了保有心理界線守護自己，我們更該時刻提醒自己-要把「我」放大。
2. 試著去區辨事情的輕重緩急、人際的親疏遠近-我們可以畫一個同心圓，從圓心開始，最中間最重要的部分是自己，越往外延伸表示對自己的重要性越低，愛己而後愛人，自己照顧好後，才有能力去照顧好別人。
3. 標記自己的情緒或身體狀態-你不爽嗎？你感受很差嗎？或是跟某人相處或遇到某事時，總覺得哪裡怪怪的卻說不上來？對方做了某事讓你感受到什麼嗎？抓住立即的情緒非常重要，你的立即感受在告訴你，這件事有問題，那你就該有警覺心。
4. 瞭解法律-法律的存在就是在界定人的行為規範，法律是一個界限，略知法律可以讓我們評估當前情境，會更知道拿捏界限，有時善霸會強調自己在做對的事，殊不知所謂的對的事根本有違法的疑慮，是在侵犯他人。
最後，還是請大家一定要好好愛自己，劃出輕重緩急、親疏遠近的心理界線，先照顧好自己，才有餘力照顧其他重要的人和事。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58627
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