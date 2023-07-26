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你是「善霸」嗎？　6點判心理界限

你是「善霸」嗎？　6點判心理界限
你是「善霸」嗎？　6點判心理界限

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】2023年年初香港發生震驚華人圈的名媛分屍案，新聞內容大致是陳述該名媛（死者）離婚後還照顧前夫全家、買豪宅登記在前公公名下、聘請前大伯擔任司機…等，對死者性格描繪則是善良、為人客氣有禮…等，總之死者應是一位樂於付出的人。

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判斷自我心理界限　六點問題見分明

臺北市立聯合醫院忠孝院區精神科臨床心理師黎姿嫻表示，所謂「心理界線」就好比一棟房子的圍牆，你房子裡的東西別人不能亂拿，反之亦然，如果圍牆是鋼筋水泥，那外界就不易影響你，但若圍牆是低矮木欄，一點風吹草動就會干擾你，那到底怎樣的人需要檢視自己的心理界限呢？

1. 你是好好先生/小姐嗎？在多重的人際角色裡，你總想當好人嗎？

2. 你為他人的付出，與身旁其他人也遇到類似情境時，顯得太超過、太多嗎？

3. 你總覺得要對身旁的人交代或為他們的事負責嗎？

4. 你心裡常會閃過「這是我應該做的」念頭嗎？或是無論被指派什麼工作時，第一時間都會答應下來？

5. 你常覺得疲憊不堪，事情永遠做不完嗎？

6. 你覺得你人很好，但都沒有得到應有的感謝或回報嗎？

「善霸」侵犯他人　也容許自己被侵犯

惡有惡霸，善也有善霸，那些界限不明確的人，常侵犯他人也容許自己被侵犯，當他們侵犯他人時，揮舞著「為你好、幫你、替你擔心…」等大旗，實則侵犯你，當你試圖拉開距離，就用「愛計較、態度不行、拒絕人家的好意、不知感恩…」來指責你，這就是「善霸」。善霸也很無奈，總想著我已承擔過多、盡心盡力、做牛做馬，怎麼別人這樣對我？我人那麼好，竟要被稱為「善霸」？

設定心理界限　不善霸、也不被善霸侵犯

那到底該怎麼設定心理界限，讓自己不要變成善霸，也不要被善霸侵犯呢？

1. 不要為誰犧牲，不要為誰擔憂，也不要討好誰，而是做自己真心、願意、能力範圍內的事-所謂的「真心、願意」就是「我想做才做，一切先問自己想不想」，行為不是為了別人或社會評價，亞洲的文化是群體導向的，為了保有心理界線守護自己，我們更該時刻提醒自己-要把「我」放大。

2. 試著去區辨事情的輕重緩急、人際的親疏遠近-我們可以畫一個同心圓，從圓心開始，最中間最重要的部分是自己，越往外延伸表示對自己的重要性越低，愛己而後愛人，自己照顧好後，才有能力去照顧好別人。

3. 標記自己的情緒或身體狀態-你不爽嗎？你感受很差嗎？或是跟某人相處或遇到某事時，總覺得哪裡怪怪的卻說不上來？對方做了某事讓你感受到什麼嗎？抓住立即的情緒非常重要，你的立即感受在告訴你，這件事有問題，那你就該有警覺心。

4. 瞭解法律-法律的存在就是在界定人的行為規範，法律是一個界限，略知法律可以讓我們評估當前情境，會更知道拿捏界限，有時善霸會強調自己在做對的事，殊不知所謂的對的事根本有違法的疑慮，是在侵犯他人。

最後，還是請大家一定要好好愛自己，劃出輕重緩急、親疏遠近的心理界線，先照顧好自己，才有餘力照顧其他重要的人和事。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58627

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