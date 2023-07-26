1979年來最具規模！台美貿易倡議　替CPTPP加分、成FTA踏腳石

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台美21世紀貿易倡議首批協定上月1日於華府美國在台協會（AIT）總部完成簽署，我方由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）進行簽署，行政院政委鄧振中、美國副貿易代表Sarah Bianchi及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。
如今台美已完成首批協定，包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐與中小企業，美方聯邦參議院於本月18日通過協定法案，並提交總統拜登簽署。而台灣方面則在今日立法院會無異議通過。後續雙方也將針對勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法展開談判。
而此協定為台美間從1979年起所簽署結構最為完整的貿易協定，同時代表台灣向國際宣示國內經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，政府也期許，這不僅將鼓勵國際依循相同模式與台灣合作，也有助於台灣近年來積極爭取加入CPTPP，同時成為台美未來洽簽FTA的重要基礎。
總統蔡英文也在台美貿易倡議首批協定審查後於臉書發文，期盼可以吸引更多國家和台灣做生意，讓台灣與國際建立起更具韌性的民主陣線，也讓全球供應鏈更加安全，一起創造經濟繁榮。