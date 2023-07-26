羅智強稱前天就告知「陳長文投書非我所寫」 侯辦否認：未接回覆
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨接受廣播節目專訪時，點名發起「政黨輪替大聯盟」想法的國民黨立委參選人羅智強滅自己威風；前立委郭正亮則透露，首任海基會秘書長、律師陳長文日前投書媒體《侯應發起政黨輪替大聯盟》，就是羅智強所寫。不過，羅智強則否認一事，並稱已託人向金溥聰回應。對此，侯辦今（26）日發新聞稿回應，經與金查證後，並未接到任何相關訊息回覆。
記者翁子竣／台北報導
金溥聰昨接受廣播節目專訪，直指羅智強提「政黨輪替大聯盟」是助他人威風，長他人志氣，並痛批「我看不起一些在最安全地區還在搞這些東西的人」。針對為何金溥聰向羅智強開炮？郭正亮則透露，陳長文投書於媒體的《侯應發起政黨輪替大聯盟》文章，侯辦經了解「聽說跟羅智強有關係。」
不過，羅智強隨後在臉書發文澄清，該文章並非他所寫，他也沒這個份量請陳長文寫文章。他提到自己向郭正亮詢問，為何說文章是他所寫？而對方則回答是侯競辦發言人黃子哲所告知。
羅智強還提到，前天已有位朋友受金溥聰之託，問他陳長文文章的事，「我已鄭重地請他回覆金執行長，陳長文老師的文章，不是我寫的」。羅智強不解說，既然都已經鄭重澄清，不理解黃子哲為何還去欺騙郭正亮。
針對此事，侯競辦發言人王敏旭表示，經向金溥聰查證，並沒有接到任何相關訊息的回覆。至於黃子哲與郭正亮通電話，所談內容主要是釐清有關郭在節目上提及金去電一事，並在談到有關「政黨輪替大聯盟」議題時，順帶論及關於陳長文文章，是否為羅智強所寫，外界質疑之聲甚多。
王敏旭強調，侯友宜市長已於7月23日經國民黨全代會確認通過徵召參選總統的提名，侯友宜一定會盡全力爭取所有理念相同的力量，大家應該齊心齊力，為中華民國打贏這場關鍵戰役。