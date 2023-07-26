肉毒桿菌竟會越打越沒效？原因出在「這」！恐影響未來疾病治療

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肉毒桿菌相關適應症
此外，還能放鬆咀嚼肌來瘦小臉、腓腸肌肥大瘦小腿，以及改善手汗、腋下多汗等，目前療效也擴展到臉部控油、緊縮毛孔等用途。而在醫療上，肉毒桿菌也可用來治療尿失禁、痙攣性斜頸、肌肉筋攣、斜視和眼瞼痙攣等等。
皮膚科醫師高嘉懋指出，根據統計數據顯示，在亞太地區，由於尋求治療的消費者數量增加和仿單外應用的擴大，肉毒桿菌的使用持續增加。且開始使用肉毒桿菌的年齡也越來越早，幾乎成為第一次接觸醫美消費者的療程首選。
肉毒桿菌施打特性
高嘉懋說：「醫美不再是熟齡專用，年輕人也將醫美視為日常保養的一環」。不過要特別注意的是，由於肉毒桿菌是引起肌肉暫時性去神經化作用，使肌肉降低收縮強度，約 3〜6 個月後神經指令又慢慢傳到肌肉，使肌肉恢復原本功能。
曾繁聞提到，肉毒桿菌的療效通常維持 3〜6 個月，需重複施打以維持良好狀態。不過越來越多人發現，隨著施打次數的增加，肉毒桿菌的效果卻越來越差，療效維持時間也越來越短，甚至需要增加劑量才能看到成效。
什麼是肉毒桿菌抗藥性
問題就出在「肉毒桿菌有抗藥性」！有肉毒桿菌素業者分別在 2018 和 2021 年時進行消費者調查，發現使用有雜質的肉毒桿菌素受測者者治療超過 3 次後，有 8 成的受測者表示效果遞減。
有一部分的消費者為了要維持效果，不斷增加肉毒桿菌素的劑量與頻率，也讓消費者更加暴露於肉毒抗藥性風險中。而肉毒桿菌的抗藥性，可能對治療效果和未来醫療照護造成莫大影響。
此外，對比 2018 年與 2021 年受測者，受測者反映療效下降的比例從 72% 提高到 75%，其中有 23% 的受測者因功效遞減狀況停止使用肉毒桿菌。這也使得如何挑選不易造成免疫抗藥性的純淨肉毒日趨重要。
曾繁聞提到，近年來逐漸流行的肉毒改善肌膚控油、毛孔緊緻療程等的施打部位是皮下注射，相比之前施打肉毒桿菌為解決抬頭紋、魚尾紋、咀嚼肌等多採行肌肉注射，皮下注射更因注意抗藥性的潛在風險。
除此之外，隨著施打肉毒桿菌的年齡層下降，消費者使用肉毒的時間拉長，更有可能導致肉毒抗藥性發生率拉高。因此，在療效和安全性都不捨棄的情況下，應考慮將不易造成抗藥性安全性較高的肉毒桿菌製劑作為一線治療。
產生抗藥性之原因及可能風險
肉毒桿菌之所以產生抗藥性，原因在於反覆注射純度不足或參雜複合性蛋白的 A 型肉毒桿菌會刺激肉毒桿菌抗體形成，進而產生抵消肉毒桿菌活性的中和抗體（Nabs）。此現象會造成免疫抗藥性的發生，僅在初期治療時有效，隨後療效降低或變為無效。
德國免疫學專家 Dr. Michael Martin 解釋，肉毒桿菌中含有的複合性蛋白或者沒有活性的神經毒素等，都是造成抗藥性的其中因素。再者，為了追求效果，近年來醫美用途的注射總劑量持續增加，已幾乎接近醫學治療上使用。
體內免疫系統不會辨別肉毒桿菌的要解決的個別部位問題，因此總劑量的增加讓其中含有的複合性蛋白也增加，因此造成抗藥性。尤其目前使用者的年齡層降低，若不注意肉毒桿菌抗藥性的潛在風險，未來勢必會成為一個醫療風險。
菲律賓 Prof. Pacifico E. Calderon 則表示，如果肉毒抗藥性的患者有使用肉毒治療慢性內科 / 神經系統疾病的需求，在臨床醫學治療上的影響非常嚴重，因為醫美療程施打肉毒桿菌造成的抗藥性，將可能限制患者治療疾病時的藥物選擇。
解決抗藥性該怎麼做
他提醒，希望醫學界能提高對免疫耐藥性問題的認識，鼓勵醫美業者進行徹底的臨床評估，告知消費者治療風險，並制定治療計劃以最大程度地降低這些風險，這將有助於長期使用或未來治療的選擇。
諸位專家共同呼籲，消費者應重視及關心肉毒桿菌抗藥性議題，主動與醫師溝通最適切的療程，並詢問如何挑選不易造成免疫抗藥性的純淨肉毒桿菌，才可長期維持完整療效，才能避免肉毒抗藥性對後續疾病治療所造成的影響。
諮詢專家：米蘭時尚診所桃園旗艦館院長 曾繁聞、祈約美醫皮膚科診所院長 高嘉懋
參考資料：
Based on a consumer market study conducted in 2021 on “Consumer Experience with Toxin Resistance” by Merz Aesthetics in partnership with Frost & Sullivan across 8 Asia Pacific territories (Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapore, South Korea, Philippines, Taiwan and Thailand) and included 2,441 Botulinum toxin users from the ages of 21 to 55 years old.
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022 Jun; 10(6): e4407.
The Aesthetic Society. Aesthetic Plastic Surgery National Databank Statistics 2019. The Aesthetic Society. 2019.
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 肉毒桿菌竟會越打越沒效？原因出在「這」！恐影響未來疾病治療