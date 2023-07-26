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叢發性頭痛與偏頭痛是不少民眾困擾的健康問題，發作時的疼痛度甚至可以達到中重度，導致患者苦不堪言，兩者的發作特性類似，都是單側搏動性頭痛，但叢發性頭痛更為少見。
叢發性頭痛盛行於青壯年族群，男性患者多於女性，常常同時出現頭暈、噁心等症狀，尤其叢發性頭痛可能會同時出現額頭冒汗、眼皮腫、結膜充血、流淚、鼻塞或流鼻水等症狀。
頭痛也有好發期！入夜後最危險
今年《神經病學（Neurology）》雜誌刊出一份回顧性研究，該份研究針對叢發性頭痛與偏頭痛進行系統性回顧與整合分析、遺傳分析，總計回顧 1513 項研究，並採用其中 72 項，以此分析兩種頭痛的發作節律和特性。
該研究整合分析發現，叢發性頭痛患者有 70.5% 出現晝夜節律發作模式，以 21:00 至隔天 03:00 為發作峰值，且一年中的發作峰值落在春季和秋季；偏頭痛方面則有 50.1% 的患者有晝夜節律發作特性，峰值落在 23:00 至隔天 07:00，一年中的發作高峰期則落在 4 月至 10 月之間。
文／林志怡 圖／孫沛群
參考資料：Circadian Features of Cluster Headache and Migraine: A Systematic Review, Meta-analysis, and Genetic Analysis
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 偏頭痛與時間、季節有關！4 至 10 月是發作高峰，一天中「這時間」最危險