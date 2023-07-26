杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

偏頭痛與時間、季節有關！4 至 10 月是發作高峰，一天中「這時間」最危險

偏頭痛與時間、季節有關！4 至 10 月是發作高峰，一天中「這時間」最危險
偏頭痛與時間、季節有關！4 至 10 月是發作高峰，一天中「這時間」最危險

Heho健康



我是廣告 請繼續往下閱讀
許多民眾深受偏頭痛所擾，部分民眾則會不時出現叢發性頭痛，日前有研究統計患者的頭痛發作時間發現，4 月至 10 月是偏頭痛的發作旺季，叢發性頭痛則較容易在春、秋兩季發作，而兩種頭痛一天內的發作時間都落在深夜至隔天清晨。

叢發性頭痛與偏頭痛是不少民眾困擾的健康問題，發作時的疼痛度甚至可以達到中重度，導致患者苦不堪言，兩者的發作特性類似，都是單側搏動性頭痛，但叢發性頭痛更為少見。

叢發性頭痛盛行於青壯年族群，男性患者多於女性，常常同時出現頭暈、噁心等症狀，尤其叢發性頭痛可能會同時出現額頭冒汗、眼皮腫、結膜充血、流淚、鼻塞或流鼻水等症狀。

頭痛也有好發期！入夜後最危險

今年《神經病學（Neurology）》雜誌刊出一份回顧性研究，該份研究針對叢發性頭痛與偏頭痛進行系統性回顧與整合分析、遺傳分析，總計回顧 1513 項研究，並採用其中 72 項，以此分析兩種頭痛的發作節律和特性。

該研究整合分析發現，叢發性頭痛患者有 70.5% 出現晝夜節律發作模式，以 21:00 至隔天 03:00 為發作峰值，且一年中的發作峰值落在春季和秋季；偏頭痛方面則有 50.1% 的患者有晝夜節律發作特性，峰值落在 23:00 至隔天 07:00，一年中的發作高峰期則落在 4 月至 10 月之間。

文／林志怡　圖／孫沛群

參考資料：Circadian Features of Cluster Headache and Migraine: A Systematic Review, Meta-analysis, and Genetic Analysis



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 偏頭痛與時間、季節有關！4 至 10 月是發作高峰，一天中「這時間」最危險

肉毒桿菌竟會越打越沒效？原因出在「這」！恐影響未來疾病治療

今年首見登革熱死亡病例！台南婦人發病後五日病逝

你是「善霸」嗎？　6點判心理界限

颱風天泡麵這樣吃！譚敦慈教健康煮法　買罐頭首推「台大醫科魚」

我是廣告 請繼續往下閱讀