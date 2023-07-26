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國內上週新增 206 例登革熱本土病例，新增個案居住地為臺南市 163 例、雲林縣 40 例及高雄市 3 例，病例逐漸外擴感染源待釐清的狀況，疾管署疫情中心郭宏偉主任提到：「今年確診的登革熱患者大於 60 歲的比例佔了 42% ，高於 2014 年- 2022 年，重症病例風險可能提高，加上現在社區中有第一型以及第二型的病毒，需要留意重症的發生個案。」
臺南市疫情持續有擴大，疫情主來來自永康區75例、東區43例、仁德區25、安南區11例、北區3例、南區2例、關廟區、歸仁區、善化區及新化區各1例，雲林縣古坑鄉37例、斗六市2例及虎尾鎮1例，高雄市前鎮區、路竹區及苓雅區各1例，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中122例男性、84例女性，發病日介於6月29日至7月24日。
今年疾管署詠青防疫醫師進一步指出：「這名個案是台南市 40 多歲女性，在 7 月 16 日出現發燒症狀，因高燒持續、症狀未改善、意識狀態變差，在 7 月 18 日就醫住院治療，出現相關癲癇症狀，並經醫院通報檢驗後確診，經醫師同時診斷有熱衰竭、休克情形，發生數次的心跳停止，發病五天後後於 7 月 21 日因多重器官衰竭、病況惡化不幸過世。」
根據了解該名女性本身沒有慢性病史，但無法沒辦法確定過往是否感染過登革熱，主要是感染過登革熱，可能有 7-8 成的患者沒有症狀，而感染的型別推測是以台南主要流行是第一型的型別為主。
國內累計 630 例本土病例，考量近日颱風杜蘇芮逼近，，全國各地皆有降雨，為避免雨後病媒蚊大量孳生，請民眾提前進行居家環境整理，進行容器減量，倒掉容器積水並倒蓋、刷除容器內殘留之斑蚊蟲卵。此外，國際間的登革熱疫情同樣嚴峻，鄰近東南亞國家登革熱的病例數都是超過往年，目前柬埔寨、寮國、泰國都是高點，提醒民眾出國旅遊要特別注意防蚊措施。
文、圖／文芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 今年首見登革熱死亡病例！台南婦人發病後五日病逝