董至成宣告回大陸復出！祕戀小28歲網紅：不知情 約會次數全說了
57歲男星董至成於2018年請辭節目《綜藝大集合》轉戰大陸發展，結果因為疫情關係，演藝事業頻頻受阻，回到台灣後還與前妻羅若云結束長達21年的婚姻。怎料，董至成近日再度宣布重返大陸，引發討論，不過大家最關心的還是，董至成與小28歲的辣媽網紅「甜心Q匠」的關係。對此，女方也透過《NOWnews今日新聞》澄清：「朋友關係欸！」而且兩人只約會過1次而已。
記者詹鎰睿/綜合報導
甜心Q匠對《NOWnews今日新聞》表示，她和董至成兩人只是朋友關係，是有次跟一群朋友吃飯聚餐認識的，雙方認識了好一陣子。被問到兩人究竟單獨約會過幾次？甜心Q匠則回應：「只有那一次一起吃飯而已欸」，也就是6月13日在萬里海水浴場被拍到那天。
至於知不知道董至成要回大陸發展？有沒有關心對方？甜心Q匠則回應：「他工作的事情我不太清楚，不會過問太多。」據悉，董至成日前突然宣布會再回到大陸發展，今年也已經在當地試水溫，預計從抖音直播做起。
至於在萬里海水浴場約會被偷拍一事，董至成坦承對「甜心Q匠」有好感，不過牽手的部分，則是顧慮到沙灘又熱又不好走，才會牽女方一把，他也強調兩人只是曖昧，現階段還是朋友關係。