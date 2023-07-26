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拍到阿聯酋航空A380送「杜拜來回機票」　1分鐘登記香港免費機票

▲阿聯酋航空慶祝旗艦客機A380回歸台灣，與桃園國際機場合作送出杜拜來回機票！香港國際機場也祭出只要1分鐘，就能完成登記、獲得直飛香港免費來回機票的活動。（圖／阿聯酋航空提供）
▲阿聯酋航空慶祝旗艦客機A380回歸台灣，與桃園國際機場合作送出杜拜來回機票！香港國際機場也祭出只要1分鐘，就能完成登記、獲得直飛香港免費來回機票的活動。（圖／阿聯酋航空提供）

記者蕭涵云/綜合報導

阿聯酋航空慶祝旗艦客機A380將正式回歸台灣，與桃園國際機場攜手合作舉行獨家抽獎活動，送出杜拜來回機票！而香港國際機場日前也宣佈，只要完成登記資格，就能獲得直飛香港免費來回機票，共將送出7.6萬張；有網友分享1分鐘就登記完成「活動超有誠意」。

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疫後至今，阿聯酋航空目前已恢復疫情前九成以上的飛行網絡。自2016年首度引進A380執飛對台定期航班，寬敞又寧靜的客艙空間，搭配屢獲殊榮的機上娛樂系統、美味機上餐飲與機上貴賓休息室（Onboard Lounge），為旅客提供頂級服務。

睽違3年，阿聯酋航空旗艦客機A380即將正式回歸台灣，以雙艙配置重新執飛「台北-杜拜」航線。業者與桃園國際機場攜手舉辦獨家抽獎活動，只要在8月1日當天，拍到阿聯酋航空A380飛抵台灣的身影，將照片連同指定hashtag留言於桃機粉絲專頁貼文上，再tag一位朋友，就有機會抽獎「兩張阿聯酋航空杜拜來回機票」。得獎名單將於8月3日公佈於桃園國際機場官方粉絲頁，一人中獎、兩人同行。

▲香港國際機場擁有全球最長機場禁區行人天橋「天際走廊」。（圖／香港國際機場提供）
▲香港國際機場擁有全球最長機場禁區行人天橋「天際走廊」。（圖／香港國際機場提供）
而香港國際機場日前也宣佈，在台灣啟動「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動，只要完成登記資格，就能獲得直飛香港免費來回機票，共將送出7.6萬張；獲取免費機票的旅客，還可享受香港機管局業務夥伴提供的酒店住宿、購物及娛樂優惠。

其中，國泰航空即日起至7月31日23:59止開放登記報名，將送出36,090張從台北或高雄往返香港的經濟艙來回機票。只要年滿18歲或以上的國泰會員；並具有台灣身分證或台灣居留證，且於2023年1月1日至7月24日期間居住台灣達183天(含)以上，即可參與登記。

雖然開放登記後，網站一度癱瘓，但也有網友分享1分鐘就登記完成，認為「活動超有誠意」。提醒大家，雖然是免費機票，但不包括稅項及附加費，且須受條款與細則限制。

▲香港國際機場內全面翻新的精品購物區，設有三家兩層高的旗艦店，為旅客提供琳瑯滿目的購物選擇。（圖／香港國際機場提供）
▲香港國際機場內全面翻新的精品購物區，設有三家兩層高的旗艦店。（圖／香港國際機場提供）

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