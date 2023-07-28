慎防PUA4／中國PUA教學課程超劣化　稱女性「寵物」甚至鼓勵輕生

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隨著各界對PUA的關注，百萬YouTuber錫蘭Ceylan日前製作影片，點名4個網路上的PUA教學頻道應該被YouTube下架，警察也應該把這些人抓起來。被點名者包括台灣和對岸的頻道，這些頻道除了偷拍搭訕過程外，搭訕行為還涉嫌性騷擾，教學內容也傳達厭女思維。
這部錫蘭揭露PUA頻道的影片獲得廣大迴響，一個月的觀看次數就超過350萬次，不過也有被點名的YouTuber不服氣，跑去法院按鈴提告錫蘭。
不過像這些打著PUA教學名號的頻道在對岸曾紅極一時，10年間，各種戀愛培訓班、微信公眾號不斷上線，宣稱提供戀愛建議。但搜尋相關頻道內容就發現，教學內容已經變質為如何「照騙、把妹、約砲、速推」的一系列套路，光是從一開始如何「不經意」和不認識的女性肢體接觸，就涉嫌性騷擾。
根據當地媒體報導，這些以戀愛教學為名的課程學費從2000至15000人民幣不等（約台幣8700至65000元間），教學內容已經劣化至偽裝成功人士誘惑女性騙財、鼓勵自殺、把女性稱為寵物、獵物、教導如何暴力征服，還有「課程導師」拍攝「獵豔」過程販賣色情影片的行為，顯示PUA已經從一開始宣稱提升男性社交技巧的搭訕藝術，走向厭女、惡意操控為目的的技術。
誇張的是，中國最有名的PUA公司「浪跡」在2017年底的鼎盛時期，雇用了大約400名員工，擁有10萬學員，創辦人王環宇還製作節目、電視脫口秀並成為媒體寵兒，不過王環宇在2018年因「涉嫌傳播淫穢物品」被關37天，浪跡也在2019年正式關閉官網。
2019年，中國網安部門終於首度出手整頓PUA案件，查處一件在網路兜售的PUA課程，其中包含「輕生鼓勵」、「寵物養成」、「瘋狂榨取」的教學內容，教人誘騙女性來詐取錢財，違反了《網路安全法》。
就在同一年的年底，中國發生「包麗自殺事件」的PUA恐怖案例。
當時北大法學院學生包麗（化名）的男友牟林翰，不斷以包麗「不是處女」為理由貶低、折磨她，過程中牟林翰要求包麗稱他為「主人」，要求她在身上刺青，內容為「我是牟林翰的狗」，並洗腦她拍裸照、要求她懷孕、墮胎、結紮一系列行為當成「補償」；後續雖然兩人分手，但包麗在不堪牟林翰的辱罵和威脅自殺下精神崩潰，最終服藥結束生命。
令人訝異的是，離世前包麗還發訊息給牟林翰説「遇到了熠熠閃光的你而我卻是一塊垃圾」。牟林翰因違反「虐待罪」，被宣判監禁3年2個月，在中國被稱為「國內PUA第一案」。
中國PUA課程熱潮隨著監管單位整頓而迅速降溫，當地媒體也紛紛大幅報導PUA課程的內幕和如何辨別，不過網路上還是不時會出現類似的情感課程，前年就曾出現以女性為招生對象的「戀愛學院」，傳授「勾魂奪心三十六計」、操控男性心理。
中國重大PUA事件
📍2014年5月 浪跡教育成立情感諮詢團隊
📍2018年2月 浪跡創辦人王環宇被關37天
📍2019年5月 中國出手整頓PUA課程
📍2019年10月 中國包麗事件爆發
📍2019年12月 浪跡官網遭查封
如果你在人際關係中，感受到被控制或被貶低、言語暴力時，記得鼓勵自己要有意識地質疑對方的行為或話語；如果身邊的親友有相似的遭遇，也需要你伸出援手，主動關心，因為容易陷入PUA的人通常也較難察覺身處在被控制的環境，更難以主動離開，這時候就需要身邊朋友有「PUA意識」，主動察覺並協助。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110