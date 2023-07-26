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不知漢光演習在桃園？牛煦庭：民進黨兩面手法曝市民於戰爭風險

▲牛煦庭表示桃園230萬人口，事實上身處戰爭最高風險地區，但桃園人是否知情？卻無人聞問！（圖／記者李春台攝，2023.07.26）
▲牛煦庭表示桃園230萬人口，事實上身處戰爭最高風險地區，但桃園人是否知情？卻無人聞問！（圖／記者李春台攝，2023.07.26）

記者李春台／桃園報導

國軍舉行漢光演習，並在桃園機場操演「反空機降」科目等實兵演練，但據立法委員參選人、桃園市議員牛煦庭今（26）日上午公布一份「漢光演習在桃園民意調查」，其中數據指出桃園有超過一半的受訪者並不知道漢光演習有在桃園進行。牛煦庭並據以提出國防外交政策的主張，呼籲各路總統候選人，少一點政治權謀、多一點國政議題。

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▲過半數的桃園人不知道漢光演習在桃園演練。（圖／牛煦庭提供）
▲過半數的桃園人不知道漢光演習在桃園演練。（圖／牛煦庭提供）
牛煦庭首先向今日彈藥庫意外受傷官兵致敬，他表示，漢光演習近年強調實戰、擬真化，桃園機場、竹圍海岸、桃園煉油廠等關鍵設施都是演練重點，顯示桃園顯然是兩岸戰爭的戰略要地，但擔憂多數桃園人卻不知道自己處在什麼樣的戰爭風險。因此他自費做一份民意調查，然而民調顯示，桃園人對漢光演習、萬安演習，不知情者過半，顯示民心無感。

牛煦庭表示，漢光演習和過去的不同之處在於過去是挑點演練、殲敵境外，而到現在的戰略逐漸變成全島演練、據點奪回。顯示國防策略的調整是逐漸走向要求全民共存亡。

牛煦庭以煉油廠為例示警表示，鄭文燦曾說，煉油廠周邊聚集了75萬人口。但人民的心防是否足夠？演練的強度是否足夠？戰爭發生時，是否有充分的應變能力與措施？

除此之外，桃園遍佈軍事基地、軍事學校，密度是全台之冠。桃園台地是每次兵推空降的區域、竹圍漁港則是灘岸登陸的目標，牛表示桃園230萬人口，事實上身處戰爭最高風險地區，但桃園人是否知情？卻無人聞問！

牛煦庭譴責民進黨的外交政策拉高國家的戰爭風險，一方面又無法落實人民心防，就是不希望戰爭與和平成為選舉話題，但如此兩面手法，真的有利人民心防？真的有利戰爭準備？牛表示人民有知的權利，繼續擦脂抹粉，不利國家安全。

▲六成以上的桃園人同意避戰重視民生經濟發展。（圖／牛煦庭提供）
▲六成以上的桃園人同意避戰重視民生經濟發展。（圖／牛煦庭提供）
這份民調亦顯示，多數民眾認為決戰境外優於巷戰牽制，牛煦庭認為，如果民眾不希望將來演變為城鄉巷戰，大量犧牲生命與財產，那麼政府也應據以調整國防政策，而非片面認定。

牛煦庭指出，國防政策，顯然應該回到精兵政策，然志願役招募的問題始終存在，而高達六成的民意支持全面提升志願役待遇。牛煦庭主張，以提高薪俸、配給軍宅、協助生涯發展、給予社會尊重等四個方向，全面改善志願役高風險、低報酬的困境。

民意調查也顯示，儘管多數民意支持國防，但同樣有六成的桃園人認為，避戰降低風險，是正確的決定，牛煦庭表示，政府應以多邊經貿合作、謹慎的外交談判，取代現在外交部長屢屢戰狼失言，無謂增加國防部負擔和風險的錯誤路線。

牛煦庭在記者會尾聲，鄭重呼籲各總統候選人，重視桃園民意，讓選舉回到國政議題討論，才是人民之福。

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