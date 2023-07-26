女明星就愛廚師？安妮戀上廚神之子沒結果　林佩瑤老公為她開餐廳

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俄羅斯尤物安妮來台發展13年，2020年底透露與新對象熱戀，隔年1月被週刊拍到與男友一起去看謝金燕的演唱會，該男身分就是小安妮3歲、「台菜廚神」阿發師長相帥氣的兒子施捷夫，兩人因為參加同一檔料理節目《料理之王》被分到一隊，長期互動下擦出愛苗，進而交往，不過她去年初受訪，坦言已經恢復單身1年，分手原因是與男方相處的過程中發現彼此不適合，強調雙方和平分開。
柯以柔2011年未婚懷孕，帶球嫁給日本料理名廚郭宗坤，同年產下長子，2年後迎來女兒，隔年又生下第三胎么女，起初一家五口幸福美滿，直到2017年郭宗坤被抓包出軌餐廳女員工，柯以柔才鐵了心要離開對方，離婚官司一打就是4年多，經歷6次調解、20次開庭，去年7月28日，柯以柔在臉書正式宣布恢單，熬過1650個日子的她秀出空白配偶欄，向前夫喊話：「未來成為合作父母、負擔起扶養孩子的義務，祝福我自己，也祝福你！」
日本女神廣末涼子與藝術家CANDLE JUN（本名井筒順）結縭12年多，今年6月7日她被日媒踢爆外遇，對象是已婚米其林一星名廚鳥羽周作，不倫戀引起輿論譁然，雙方一開始否認偷吃，女方隔了7天才公開認錯道歉並宣布無限期停工，上月23日廣末涼子宣布結束和CANDLE JUN 13年婚姻，CANDLE JUN表示，至今未得到鳥羽周作親自向他道歉，感受不到對方誠意，也說不管鳥羽周作是否會賠錢，自己不會拿對方任何一毛賠償金。