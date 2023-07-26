暑假搞不定3C控小孩　媽媽身心俱疲求助身心科

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「互相尊重也是有效溝通的基礎」林奕萱說，沒收手機更改密碼的部分，父母應該和孩子一同討論手機的使用規則，這是對孩子的尊重，無形中也讓孩子學習尊重他人。
42歲柯媽和老公是雙薪家庭，子女倆都上國中，她抱怨孩子上暑期輔導課經常遲到早退，講到要保管手機就頂撞吵鬧。柯媽說，更令人惱怒的是老公認為「暑假就是要快樂放鬆」，總怪自己管太多，再加上自己工作剛調到新單位，職務還不上手，蠟燭兩頭燒真得好崩潰。
針對柯媽失眠、偏頭痛的症狀，醫師胡學錦經評估之後發現和情緒壓力的影響有很大的關係，因此開立穩定情緒和協助睡眠的藥物，短期內快速改善身心症狀為先。胡學錦指出，從柯媽抱怨不難看出他們夫妻對小孩的教養態度不一致。父母的言行孩子們都看在眼裡，親職教育很重要，建議雙方再平心靜氣的溝通，協調出父母間的「教養共識」。
至於孩子遲到早退的行為，胡學錦認為，可以多用些時間、耐心了解原因，和孩子一起討論如何克服困難、建立獎賞制度與生活規範，並引導孩子學習承擔責任，如果孩子有了正向改變，要適時稱讚以增強表現好行為的動機。至於柯媽的工作還在適應期，必要時最好跟同事、主管反應，請求協助，不要埋頭獨撐，畢竟家庭與工作都需要「好隊友」，生活才不至於兩頭燒而影響身心健康。