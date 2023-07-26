二殯專車還在播柯文哲宣傳影片 綠議員酸蔣萬安：默默在挺柯嗎？
民進黨台北市議員何孟樺今（26）日指出，她今搭乘二殯懷恩接駁專車，看到公車上居然還在撥台北市前市長柯文哲的宣傳影片。何孟樺批評，現任市長蔣萬安都就任半年以上了，連最基本的宣傳都沒有更換，她也諷刺，難不成蔣萬安是在默許用台北市的資源支持柯文哲？要不要說一下是支持柯還是自家人侯友宜？
記者邱新博／台北報導
何孟樺今於臉書發文以「我們的台北市長還是柯文哲嗎？蔣萬安到底支持柯文哲還是侯友宜？」為題表示，今天她搭二殯的懷恩接駁專車，看到現在竟然還在播柯文哲市長的宣傳影片，蔣萬安都就任半年以上了，連這種最基本的宣傳都還沒有辦法全部更換，效率真的有夠差。
而她在一早跑行程發現影片未更換後，就馬上聯繫殯葬處，殯葬處則回覆，上個禮拜就請合作廠商要更換影片了，但不知道怎麼會到現在都還沒換。何孟樺說，影片沒換，許多人可能會認為是小事，但也讓大家看到市府連小事都做不好、連換影片這件事都要人提醒。
何孟樺說，除了要求殯葬處儘速更換外，也要請市府通盤檢討各局處是否還有任何宣傳品、影片尚未更新，不要都上任半年了，螺絲都還掉滿地，把市長誤認為柯文哲，替他免費打廣告。
何孟樺也諷刺，從小事情也不免讓人懷疑，難不成蔣萬安默許用台北市府的資源以行動默默支持柯文哲的2024大選之路，因此，連這種事情都睜一隻眼、閉一隻眼？畢竟現在藍營人人都怕金小刀，所以蔣萬安只好用這樣的方式來無聲抗議，默默支持柯文哲？蔣萬安到底要不要說一下，是支持柯文哲還是「自家人」侯友宜？