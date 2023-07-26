柬埔寨總理洪森發表電視演說宣布卸任！將由長子洪馬內接棒
已執政38年的柬埔寨總理洪森（Hun Sen），今（26）日當地時間下午2點在柬埔寨國營電視台發表特別演說，表示自己將辭去總理職位，由長子洪馬內（Hun Manet）接任。洪森表示，希望國民理解自己的決定，將在明日正式辭職，由洪馬內繼續領導政府。
記者倪浩軒/綜合報導
柬埔寨於23日舉行全國大選，洪森領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）取得壓倒性勝利。洪森在大選結束時即表示，會從政壇第一線退出，交棒給長子洪馬內。而今天的電視談話，則是辭職聲明的正式宣告。
現年70歲的洪森，於1985年推翻赤柬政權後擔任首相至今，建立起自己的「洪氏王朝」。而45歲的洪馬內，於今年4月晉升為四星上將，並於這次大選首次參選國會議員，是洪森栽培多年的接班人。柬埔寨大選結束後，有專家認為可能要等到2025年，洪森才會真正辭去總理一職，不過洪森發表電視演說宣佈辭職，交棒給洪馬內的態度甚為堅決。
許多人權組織批評柬埔寨政府，在投票前禁止反對黨參選，恐嚇新聞媒體，披著虛假的「民主」之名，遂行宛如帝王制的世襲統治之實，大選根本只是洪氏家族的「加冕典禮」，是史上最不自由的投票。柬埔寨政府則反擊外界，要求批評者尊重柬埔寨人民投票結果展現出的自由意志。