高雄飯店訂房系統出包！破萬頂級套房變2200元入住 總經理全認賠
去年9月才剛開幕的高雄承億酒店，以擁有全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池為最大亮點，日前因為訂房系統大出包，暑假期間原價破萬元的房型標錯價格，變成只要2200元就可訂到，吸引大批民眾搶訂，雖然緊急於5小時候更改，但已被搶訂約莫百來間。本來民眾多認為承億酒店會不買單，沒想到最後承億酒店全數認賠。
記者葉盛耀/綜合報導
承億酒店品牌長簡巧珊針對此事說明，因為外部單位人為疏失，以致有市場低價出現在訂房頁面上，短短5小時期間造成瘋搶，她說：「不敢說賠多少，但開門做生意誠信無價。」據傳，已成立的訂單約百來筆，平均每間客房的2200元，比起暑期時段每間套房售價大概少了5000~6000元，若以訂單百來間來計算，等於是至少少賺了50~60萬。
而承億酒店總經理戴淑玲也公開表示：「雖然是個小錯誤，但只要成交我們一定是秉持台灣最熱情的服務精神來接待每一位遠道而來的旅客。且許多客人入住後表示我們飯店完全值得原價入住，反向思考或許這也是另類的行銷吧！」
系統出包也曾發生於航空公司，4月份日本航空公司全日空（ANA）也因為系統錯誤，以極低價錢出售多張由印尼雅加達，飛經北美洲多地的頭等及商務艙機票。原本全日空一度決議認賠，最後還是發表聲明，雖承認在錯誤，但公司將取消所有錯誤機票，並安排退款。