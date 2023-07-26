防颱做好10件事　營養師推薦2種蔬菜健康又不漲價

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颱風來襲注意事項1.居民撤離：如果您住在容易受到颱風影響的地區，當局可能會發出撤離指令。遵從當局的指示，及時撤離至安全地帶。
2.做好應急準備：確保您家中儲備充足的食物、飲用水、藥品和急救用品。還應儲備手電筒、電池、手動收音機和行動電源等應急工具。
3.固定室外物品：將室外的家具、花盆和其他物品固定好，避免被颱風風力吹走造成損害。
4.閉閉門窗：在颱風來臨前，確保家中的門窗緊閉，以防風雨侵入室內。
5.避免外出：避免在颱風期間外出，特別是在風力強勁或暴雨時。颱風期間的戶外活動可能非常危險。
6.保持聯絡：保持手機通訊暢通，與家人和朋友保持聯絡，隨時向他們報平安。
7.監控天氣：隨時監控當地氣象部門的颱風警報和預報，以瞭解颱風的動態。
8.躲避危險區：避免進入可能受到洪水、山體滑坡和海嘯等危險的地區。
9.留意防疫：在颱風期間，可能會有病毒和細菌較易傳播的風險，請注意個人衛生和防護。
10.留意緊急救援消息：如果您需要緊急救援，請及時撥打當地的緊急救援電話號碼。
不被漲價影響的2蔬菜每到颱風季節，許多葉菜類蔬菜都容易受到物價波動而漲價；告訴你，一年四季價格平穩又便宜的蔬菜是「根莖類蔬菜」。根莖類是傳統農家中常見的食材，同時也非常容易取得；若是懂得善用這些根莖類蔬菜，颱風天也可擁有一桌的美味、便宜又營養的大餐了！
牛蒡：幫助益生菌生長、促進腸道蠕動康寧醫院營養師陳詩婷表示，牛蒡的粗纖維，除了有飽足感外，還可以幫助益生菌生長、促進腸道蠕動，而且熱量又低，是減肥的良物。
此外，牛蒡富含多酚類（主要在牛蒡皮上），研究證實可以幫助肝臟解毒，還能吸附並代謝膽固醇和脂肪，讓血管不易形成動脈粥狀斑，降低心血管疾病的風險；因此，本身有三高問題的人，不妨可以將牛蒡融入三餐的菜餚中；另外，牛蒡的礦物質含量也高，像是鈣、鎂、鋅等，有助穩定神經，緩和情緒。
豆芽菜：有助保護眼睛、維持視力陳詩婷指出，豆芽菜幾乎是所有麵攤都會出現的食材，豆芽菜是黃豆、黑豆或綠豆發芽的別稱。陳詩婷說，黃豆俗稱田園裡的肉，屬於蛋白質含量高的食物，發芽成黃豆芽後，雖然蛋白質會變少，其膳食纖維、維生素Ａ與β-胡蘿蔔素則會增加，尤其是維生素A，相較於黃豆，會多了數十倍，有助保護眼睛、維持視力，避免黃斑部病變。
澱粉類綠豆蛻變而來的「綠豆芽」也是歸屬於蔬菜類，不僅與黃豆芽一樣熱量低，且不含脂肪，維生素C含量甚至比許多水果還高，是一款可以增加飽足感、營養價值高、價格低廉的好物。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58653
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