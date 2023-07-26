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疾管署表示，近期社區流行 A 型流感，近四週合約實驗室分離出流感病毒以 A 型 H1N1 為多，類流感門急診就診人次持續下降，惟流感併發重症通報數尚未明顯下降，上週新增 26 例流感併發重症、其中 23 例未接種本季流感疫苗。
其中 6 例的流感死亡個案，其中有 5 例年齡介在 30-60 歲，本身都有潛在的慢性疾病，併發重症都是肺炎，都是肺炎合併呼吸衰竭，平均死亡時間 5-6 天。
6 名死亡的個案當中有一名較為年輕的個案，疾管署林詠青防疫醫師提到：「是一名住在南部十歲女童，七月中旬出現呼吸道症狀，超過 40 度高燒，發病之後隔天，家屬發現她意識不清、步態不穩送往急診，做了流感快篩為 A 型流感，腦部電腦斷層出現急性腦炎收治到加護病房，後來因為腦炎的狀況很嚴重，出現『壞死性腦炎』在發病第四天就因此過世。」
根據過往疾管署統計，國內兒童若感染流感有 1-2 %出現腦炎風險，而其中腦炎表現最嚴重狀況「急性壞死性腦病變」，林詠青分析：「腦炎的致死率高達 3-4 成，病程變化很迅速，今年六月初有一例 4 歲兒童感染流感死亡個案，也是同樣腦炎病逝，呼籲幼童感染流感後出現疑似腦炎神經學症狀、抽搐、肢體無力、應該要儘速就醫，儘早使用流感抗病毒藥物早期治療。」
兒童急性壞死性腦病變（ANEC)是一種高死亡率的腦病變，目前為止全世界已經有許多的病例報告，致病機轉尚未完全明瞭，不過目前認為此病與人體的免疫系統和代謝有關，不同病毒皆能引發包括流感、副流感、帶狀泡疹病毒、德國痲疹、腸道病毒等。
由於今年夏天流感疫情並未消逝，抗病毒藥物使用甚至延長使用，一度傳出國內抗病毒藥物使用狀況嚴峻，疾管署曾淑慧發言人回應：「流感抗病毒藥物的量都是全人口 15% ，所以儲備量是 350 萬人份流感抗病毒藥物，克流感有 80 萬人份、易剋冒 38 萬人份以及瑞樂沙，目前儲存是很足夠。」
曾淑慧說：「會鼓勵用基層診所先使用瑞樂沙，主要是基於先進先出，瑞樂沙效期比較早到，為了流感藥物的浪費，鼓勵先瑞樂沙的民眾先優先使用。」
目前流感等呼吸道疾病仍持續活躍，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 十歲女童流感重症發病四天過世！急性壞死腦炎致命性高