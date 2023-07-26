籃球／「賀博打1號、馬建豪打2號」　許皓程透露中華白隊打法構想

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對於外界關心的賀丹、賀博先發、還是替補問題，許皓程直言還需要時間觀察和視磨合及團隊化學反應而定，不過也強調自己不擔心二人的融入問題，因為他們很願意溝通、打得也沒有那麼美式英雄主義。
「他們打法確實比較個人，而亞洲球風比較偏向團體，但我覺得不會有太大問題，因為他們兩兄弟的學習態度很好。至於怎麼樣去讓他們發揮個人身體優勢，而又能將其放入團隊之中，就是我們球隊嘗試透過練習去做到的。」許皓程如此說道。他認為，打先發還是替補是其次，重要的是他們在這次瓊斯盃能否得到好的個人發展。
美式或亞洲球風本身並無優劣之分，許皓程表示台灣球員善於在團隊中為隊友找尋空檔，而賀丹、賀博接受的美式訓練習慣用自己的身體去創造得分機會，「這可能也是因為他們身體條件好的原因，我們希望他們保持這樣的積極性，同時又能和隊友合作、找到在國際賽上打比賽的方法。」
至於兩人未來在場上的定位，目前賀丹是在排在後衛，賀博是前鋒，不過許皓程強調白隊的球風會跟上現代籃球的趨勢，其實1-4號沒有太大的分際，而且也沒有純控球，會讓每個人都去嘗試處理球。
「我們1-4號都偏鋒線的Size，這也是目前籃壇的趨勢，我相信台灣未來也是要朝這個方向走。」許皓程說，「所以我希望Robert（賀博）能習慣打1號，小馬可以打到2號，3號可能就陳范，這樣1-4號的體型都很相似，可能以後對中華隊打國際賽會有一些幫助。」