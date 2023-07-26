《大法師》50年後回來了！90歲女主角艾倫回歸「開戰惡魔」
50年前，駭人恐怖片《大法師》首度登上大銀幕，驚嚇了全球無數的觀眾！如今，由布倫屋製作公司以及成功重啟《月光光心慌慌》系列的導演大衛高登格林，再推出全新篇章《大法師：信徒》，並由當年在《大法師》演出女主角的90歲艾倫鮑絲汀回歸演出。
記者黃雅琪/綜合報導
《大法師：信徒》劇情講述，12年前，男主角維克多菲爾汀（小萊斯利奧多姆飾）的愛妻，在海地大地震發生時不幸死於難產之後，維克多就獨自撫養女兒安潔拉（麗迪亞朱威特飾）。但是，當安潔拉和她的好友凱瑟琳（奧莉薇亞瑪肯姆飾）在樹林中消失不見，3天後又突然回家，卻完全不記得自己發生了什麼事，之後就引發一連串的詭異事件，迫使維克多不得不面對有邪惡力量作祟的可能性，他出於絕望和恐懼，向唯一親眼目睹這種事卻仍然活著的克莉絲麥尼爾（艾倫鮑絲汀飾）求助。
西元1973年經典恐怖片《大法師》，奧斯卡獎得主艾倫鮑絲汀在片中演出一名女演員，她的女兒在50年前遭遇的駭人事件改變她的一生！如今，艾倫鮑絲汀再次回歸《大法師：信徒》，飾演她的經典角色「克莉絲麥尼爾」。《大法師》改編自威廉彼得布拉蒂同名暢銷小說，當年上映後創下驚人票房紀錄，榮獲10項奧斯卡獎提名，成為第一部獲得「最佳影片獎」提名的恐怖片，並且永遠改變了大眾文化。