茵芙認愛《驕女》楚翔「我不在乎錢」！穩交1年火速見家長
37歲八點檔女星茵芙拍攝《天之驕女》，和同劇演員楚翔祕戀1年多，昨（25）日茵芙出席台視《美麗人生》殺青酒，被問到雙方經濟有落差，茵芙霸氣護愛：「從以前我就不在乎錢，我一直有經濟能力，只要不靠我養就好。」她也為楚翔說話：「他有工作、有收入，從《金家好媳婦》開始，八點檔拍很多部了。」茵芙與豪門前夫何皓翊離婚4年，暫無再婚的打算。
記者羅凌筠/台北報導
因為楚翔爸媽不在了，茵芙今年過年帶楚翔回家，免得他一個人孤零零，被問到父母對楚翔印象如何？茵芙說：「爸媽感覺他是好男生，雖然安靜不外向，focus在生活跟工作上，但是滿照顧我的。」至於交往關鍵，茵芙說：「演藝圈男生比較活潑、會交朋友，他不是這種類型，在一起有安全感，拍《美麗人生》很辛苦，他就會煮個補湯給我喝。」
交往不到2年，茵芙自認和楚翔都有不婚不生的共識，談到有沒有結婚生子的念頭這題時，她說：「沒有這個打算，我們兩個人都覺得，不需要完成什麼社會責任，加上我的姊姊有小孩了，我爸媽有孫子了，事到如今，媽媽覺得我開心最重要，如果現在生小孩，我們兩個勢必還要辛苦20年。」鄭仲茵也很認同茵芙媽媽的論調，自嘲說：「妳看看我。」