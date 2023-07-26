少子化影響！日本47都道府縣人口全減少　外籍居民增至近300萬人

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日本人口數在2008年達到高峰，在那之後因出生率低而開始下滑，並在去年創歷史新低。
與此同時，全國持有居留證的外國人數量增加28萬9498人，達到了299萬人，比去年同期增加10.7%。隨著新冠肺炎疫情限制解除，這一數字是3年來首次增加，數量增幅則是2013年以來最大的。
日本各都道府縣的外籍居民人數均有所增加。其中東京不僅是外籍居民最多、增幅也最大的城市，增加了6萬3231 人，總數達到58萬1112 人。雖然東京的日本公民人口減少，但外籍居民人數成長卻使得東京的總人口數隨著增加。
其次是大阪，增加了2萬4963名外籍居民，第三是名古屋所在的愛知縣，增加1萬9326名外國居民。在日本1747個市町村中，有1499個市町村增加外籍居民，即為總數的85%。
根據國立人口社會保障研究所的預測，到了2067年，外籍居民將佔日本人口的10.2%，不僅是大城市，就連農村地區都會是這樣的狀況，外籍居民將成為日本生活的重要組成部分。日本國際協力事業團估計，到了2040年，日本政府需要引進674萬外國人才，才能實現經濟增長目標。
日本公民當中，屬於勞動年齡人口的15至64歲族群占約59.03%，儘管這一比例出現自1994年有紀錄以來首次增長，但仍低於60%。而日本15歲以下兒童的數量正在減少，這意味著未來的勞動人口會越來越少。
日本首相岸田文雄已將扭轉國內不斷下降的出生率當作首要任務，因此儘管國債高築，政府仍計劃每年撥出3.5兆日圓（約台幣7760億元）款項，專門用在幼童照護和父母育兒等措施上。