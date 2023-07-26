越南經濟恐泡沫化？日商質疑數據造假、怕重演雷曼危機

少子化影響！日本47都道府縣人口全減少　外籍居民增至近300萬人

▲日本公民人數正在下滑，但外籍居民卻急遽增長，目前已接近300萬人。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本公民人數正在下滑，但外籍居民卻急遽增長，目前已接近300萬人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本政府26日公布最新數據顯示，日本各都道府縣的公民人數正已有史以來最快速度減少中，但另一方面，外籍居民人數急速增加，目前已經將近300萬人，凸顯在彌補人口下降方面，外國人在日本社會將扮演比過往更重要的作用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《日經亞洲》、《路透社》等外媒報導，日本總務省26日公佈數據，截至2023年1月1日，日本公民人口總數為1.224億，比去年同期減少了約80萬人，為1968年有紀錄以來最大降幅，並且是首次出現全國47個都道府縣都減少的狀況，反映出少子化問題嚴重，其中沖繩首當其衝。

日本人口數在2008年達到高峰，在那之後因出生率低而開始下滑，並在去年創歷史新低。

與此同時，全國持有居留證的外國人數量增加28萬9498人，達到了299萬人，比去年同期增加10.7%。隨著新冠肺炎疫情限制解除，這一數字是3年來首次增加，數量增幅則是2013年以來最大的。

日本各都道府縣的外籍居民人數均有所增加。其中東京不僅是外籍居民最多、增幅也最大的城市，增加了6萬3231 人，總數達到58萬1112 人。雖然東京的日本公民人口減少，但外籍居民人數成長卻使得東京的總人口數隨著增加。

其次是大阪，增加了2萬4963名外籍居民，第三是名古屋所在的愛知縣，增加1萬9326名外國居民。在日本1747個市町村中，有1499個市町村增加外籍居民，即為總數的85%。

根據國立人口社會保障研究所的預測，到了2067年，外籍居民將佔日本人口的10.2%，不僅是大城市，就連農村地區都會是這樣的狀況，外籍居民將成為日本生活的重要組成部分。日本國際協力事業團估計，到了2040年，日本政府需要引進674萬外國人才，才能實現經濟增長目標。

日本公民當中，屬於勞動年齡人口的15至64歲族群占約59.03%，儘管這一比例出現自1994年有紀錄以來首次增長，但仍低於60%。而日本15歲以下兒童的數量正在減少，這意味著未來的勞動人口會越來越少。

日本首相岸田文雄已將扭轉國內不斷下降的出生率當作首要任務，因此儘管國債高築，政府仍計劃每年撥出3.5兆日圓（約台幣7760億元）款項，專門用在幼童照護和父母育兒等措施上。

日本2022年新生兒77萬創新低　岸田政府預算加倍拼扭轉少子化

巷仔內／少子化、缺工潮　亞洲國家如何搶下海外人才？

大缺工時代來臨！日韓祭政策誘因搶人才　台灣如何留住移工？

日本東京飆高溫　7月出現8天猛暑日創紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀