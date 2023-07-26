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1.啞鈴
啞鈴是居家運動最受歡迎的器材之一，透過變換不同的重量達到訓練的效果，但啞鈴的選擇也是一門學問
初學者怎麼選啞鈴的重量？當不清楚自己該拿多重的啞鈴時，可以先去運動中心、運動用品店試拿重量，新手女生可以先拿 1－2 公斤，男生可以拿 5 公斤啞鈴，若可以做超過 15 下以上，就代表目前重量太輕，可以增加重量了。
三種類型的啞鈴比較：傳統式啞鈴：健身房常見，訓練效果好但是占空間，要增加重量只能買另一組
組合式啞鈴：透過增加槓片來增加重量，變化性多比傳統式還要省空間省錢。
可調式啞鈴：透過不同卡準組成，是最經濟實惠的種類，唯一缺點是有些卡準是塑膠製容易壞掉
2.瑜珈墊
瑜珈墊絕對是居家訓練必備，瑜珈墊能夠減緩運動帶給身體的衝擊，並且兼具防滑與保護的作用，瑜珈墊的選擇可以參考以下：
- 止滑：一定要有止滑功能，沒有止滑容易造成摔倒等危險狀況
- 厚度大於 6mm：建議新手一開始購買要找 6mm 以上的瑜珈墊，如果運動時還是不舒服可以拿毛巾墊在運動部位。
- 清潔方便：若汗漬留在瑜珈墊上容易孳生細菌，也會有味道殘留，所以一定要找好清洗的墊子。
3.彈力帶
彈力帶簡單來說就是一種阻抗運動，透過磅數的改變可以調整訓練的強度，增加肌肉的訓練，彈力帶主要分成：材質、磅數
材質：乳膠 v.s 織布
兩者差別在於塑膠材質攜帶方便佔位較小，但容易壞，織布雖然不容易壞但需要用到較多空間。
磅數：
磅數的變化會有不同的阻力，包含輕、中、高阻力，不同磅數有不同的顏色區分，初學者可以先從輕阻力開始訓練。
彈力帶的訓練：上肢訓練：加強上班身訓練，可以選擇輕阻力
下肢選擇：強調肌肉訓練，可以選擇高阻力
如果不確定要買哪種建議可以購買最輕量的，並在要提高阻力時對折使用，也可以達到高阻力的效果
4.跳繩
跳繩不僅可以訓練心肺耐力、提升肌耐力，也可以在短時間內消耗較多卡路里，可謂改善久坐上班族健康的一大利器，跳繩的選擇可以從以下著手：
- 挑選長度：踩著跳繩底部，並且將把手拉至胸口是最適合的長度，如果不能實際測量可以將自己的身高加上90公分就是是適合跳繩長度(140公分的適合250公分左右的跳繩)
- 重量的選擇：初學者可以嘗試重量較重的，比較能掌握跳繩的節奏
跳繩注意事項：跳繩時切記要保持微彎比較不會導致膝蓋受傷，另外要利用手腕而不是手臂來甩動繩子。
以上介紹了4種在家運動好用的器材，透過不同器材的選擇可以達到不同的訓練效果，可以在購買器材前思考自己想達成的目標再進行購買比較不會浪費金錢與空間，無論哪一種運動器材都要隨時保養，注意是否有損壞，才不會導致運動傷害。
文／楊蕙如、圖／楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 在家運動必備！4 個幫助你在家訓練更有效的器材