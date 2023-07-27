橘貓溜進滾筒洗衣機「跑呀跑呀跑」 眾讚：有自知之明的胖橘
常言道「10隻橘貓9隻胖，還有1隻特別胖。」但是，在南韓就有那「第11隻」特別有自知之明的橘貓，趁女主人打開洗衣機蓋準備洗衣服前，靈活躍入滾筒洗衣機裡，一個move就把滾筒洗衣機當成滾輪開始運動，「跑呀跑呀跑」，被網友稱讚是「有自知之明的胖橘」。
記者徐銘穗/綜合報導
經常分享貓咪影音的臉書粉專「Molly」今（26）分享，橘貓把家裡滾輪洗衣機當運動器材使用影片，立刻收穫超過1萬個讚。逗趣影片讓人笑噴，不少網友分享自己愛貓對滾筒洗衣機的偏好，但提醒讓貓咪跑進洗衣機裡超危險的，奴才們要多注意。
該影片最早2020年就曾在社群爆紅，當事橘貓的女主人是住在南韓的「Ketpaithoon Jang」，橘貓趁她準備打該洗衣機蓋子準備洗衣服跳進去，把沒有啟動的滾輪洗衣機當成運動滾輪跑起來，中間短暫停頓喘口氣休息後，又再度跑起來，惹得另隻貓咪也好奇上前查探。
事實上，貓咪有專屬的「跑步機」，價格依材質、尺寸與廠牌而異，從2000多到7000多元都有。不少飼主為了貓咪健康著想，會鼓勵牠們上跑步機做運動。獸醫蔡曼琳曾在YouTube開箱貓咪跑步機，用逗貓棒跟肉泥誘導貓咪跑步，但成效有限。她分享，說如果想讓家中貓咪減肥的話，讓牠們多玩玩逗貓棒也會有不錯的效果。