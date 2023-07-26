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法務部公布5人事異動名單　二審檢察官滕治平調海巡署政風室主任

▲法務部國兩司副司長翁珮嫻（圖／記者潘千詩攝，2023.07.26）
▲法務部國兩司副司長翁珮嫻（圖／記者潘千詩攝，2023.07.26）

記者潘千詩／台北報導

由於檢察人事8月將有一波年度調動，法務部有5個人事職缺，今（26）日公布接任人選，國兩司新任副司長是翁珮嫻，廉政署新任主秘孫治遠，廉政署視察室新任主任何嘉仁，廉政署南調組新任組長為劉俊杰，海委會海巡署政風室新任主任為滕治平。

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翁珮嫻原為台北地檢署借調法務部國際及兩岸法律司辦事檢察官，司法官37期，曾任一審檢察官、主任檢察官、二審輪調檢察官，奉派美國紐約大學擔任訪問學者，先後負責司法互助、婦幼保護、人口販運、洗錢防制、經貿法律談判等業務。

孫治遠原為調查局政風室主任，司法官37期，曾任一審檢察官、主任檢察官，二審實任檢察官、借調法務部資訊處辦事，曾負責偵辦黑金、智慧財產等各類重大刑案，致力打擊貪瀆、電腦犯罪及違反著作權法等案件，並協助高檢署建置毒品資料庫、跨境詐騙資料庫、數位證據採證環境，未來將協助廉政署各項國家廉政政策的推展及執行。

何嘉仁原為桃園地檢署檢察官，司法官37期，曾任一審檢察官、主任檢察官、副襄閱主任檢察官、二審輪調檢察官。擔任桃檢立案審查中心主任時期，負責案件分流審查及發查核退，勤於指導後進，樂於分享二審歷練，為增加其行政歷練，拔擢派駐廉政署。

劉俊杰原為台中地檢署檢察官，司法官41期，曾任一審檢察官、檢肅黑金專組主任檢察官、二審輪調檢察官，曾獲頒法務部「法眼明察」獎、獲選法務部模範公務人員，在升二審後提早回任一審，擔任重大刑案專組檢察官，積極偵辦詐欺集團、販賣毒品等重大刑案，帶領檢察官執行貪瀆等各類專案。

滕治平原為高檢署檢察官，司法官36期，曾任法官8年，2006年轉任檢察官，歷經一審檢察官、主任檢察官、升二審後責蒞金融、貪污、性侵案件，負責高檢署毒品戒癮治療業務，擔任金融執行秘書，辦案經驗豐富，善於溝通協調，為鼓勵「舊二審」持續保持工作熱忱之進取心，特予拔擢借調海巡政風室。

▲最高檢察署、經濟刑法學會共同舉辦操縱股價不法所得之沒收與計算研討會（圖／最高檢察署提供）
▲高檢署檢察官滕治平（左二）借調海巡政風室擔任主任（圖／NOWnews資料照）

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