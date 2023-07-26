吳亦凡遭判「13年刑期加驅逐出境」不服上訴！二審開庭登微博熱搜

郭富城出道39年《掃毒3》首演臥底！他開AK47嚇傻：耳膜像被震穿

▲郭富城出道39年，在《掃毒3：人在天涯》第一次演出警察臥底角色，並首次體驗開AK47真槍。（圖／華映）
▲郭富城出道39年，在《掃毒3：人在天涯》第一次演出警察臥底角色，並首次體驗開AK47真槍。（圖／華映）

記者黃雅琪/綜合報導

香港動作電影《掃毒3：人在天涯》由香港名導邱禮濤執導，集合3大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，此為《掃毒》系列續作，故事和前2集並無關聯，但在製作及場面上都全方位升級。為求動作場面的真實感，特別安排了真槍到現場拍攝，郭富城出道39年，首次演警察臥底、使用AK47真槍，他直呼很震撼：「一開槍，我的耳朵好像要被震穿了，但很真實感受到槍戰的激烈。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲郭富城在《掃毒3：人在天涯》中，挑戰真槍動作戲。（圖／華映）
▲郭富城在《掃毒3：人在天涯》中，挑戰真槍動作戲。（圖／華映）
香港天王郭富城在《掃毒3：人在天涯》扮演警方臥底，他表示自己演戲多年，不太喜歡重複演出相似的角色，他說：「要是和之前角色太相似，我會拒絕，我想演出從沒演過的角色，所以會好好挑劇本，思考角色。」郭富城透露，從影以來真的沒演過警察臥底，讓他覺得這次的演出很有新鮮感！他還提到，片中角色是從臥底菜鳥一路成長，要演繹出成長的過程，和以往演的警察大不同，很有挑戰。

▲古天樂在《掃毒3：人在天涯》演警察臥底，展現細膩情緒轉變。（圖／華映）
▲古天樂在《掃毒3：人在天涯》演警察臥底，展現細膩情緒轉變。（圖／華映）
《掃毒3：人在天涯》調到大量真槍當作演出道具，劇組在動作指導的安全安排下，讓演員們拿著真槍演出，現場一共有18種真實槍械上陣，包括：各式手槍、AK47（卡拉希尼柯夫自動步槍）等，火力十足讓畫面更加衝擊。郭富城表示手持真的AK47開槍時，印象非常深刻：「那個後座力及震撼程度，還有槍的聲音，真的很難忘。」

▲劉青雲在《掃毒3：人在天涯》中演出大毒梟角色。（圖／華映）
▲劉青雲在《掃毒3：人在天涯》中演出大毒梟角色。（圖／華映）
郭富城忍不住自嘲了一下：「當時安排道具的同事還問我要不要戴耳塞，我立刻回不用，心中想著不就是開槍，之前的警匪片中開過很多次了。沒想到一ACTION，我一扣扳機，那聲音大到好像要震穿我的耳膜般，現場的玻璃也一直震動，幸好我的耳朵還頂得住啊！」

▲《掃毒3：人在天涯》使用18種真實槍械，演出精采動作戲。（圖／華映）
▲《掃毒3：人在天涯》使用18種真實槍械，演出精采動作戲。（圖／華映）
郭富城透露，還有一場他在車廂內開真槍的戲，槍聲有如在山洞中迴音，音量更加放大，導演為追求完美還拍了3、4次才OK！但郭富城卻興奮的說：「這樣的動場面我很享受，做演員就是要有玩心，可以頑皮一些，繼續嘗試新的東西。」

2012年拍攝《掃毒》第一集時，曾經有邀請郭富城演出，但他因為檔期問題而放棄，這回導演邱禮濤邀請他加盟演出，郭富城表示：「邱禮濤是個很優秀的導演，希望之後可以合作更多的作品。」和邱禮濤相識多年，但兩人首度合作，郭富城說：「導演對所有大型動作場面的調度可說是駕輕就熟，我想因為他是攝影師出身，很多鏡頭他一看就知道需不需要，這樣演員就不用那麼辛苦了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

郭富城、劉青雲、古天樂首度同台飆戲！《掃毒3》揭毒梟臥底風暴

劉德華等10人遭求償4.3億！《掃毒2》被告抄襲《完美情人》

《掃毒3》直逼戰爭片！飛機、大炮都來了　古天樂：超乎想像

郭富城父愛爆棚畫面曝！一家四口現蹤香港街頭　35歲方媛像少女

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀