郭富城出道39年《掃毒3》首演臥底！他開AK47嚇傻：耳膜像被震穿

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《掃毒3：人在天涯》調到大量真槍當作演出道具，劇組在動作指導的安全安排下，讓演員們拿著真槍演出，現場一共有18種真實槍械上陣，包括：各式手槍、AK47（卡拉希尼柯夫自動步槍）等，火力十足讓畫面更加衝擊。郭富城表示手持真的AK47開槍時，印象非常深刻：「那個後座力及震撼程度，還有槍的聲音，真的很難忘。」
郭富城忍不住自嘲了一下：「當時安排道具的同事還問我要不要戴耳塞，我立刻回不用，心中想著不就是開槍，之前的警匪片中開過很多次了。沒想到一ACTION，我一扣扳機，那聲音大到好像要震穿我的耳膜般，現場的玻璃也一直震動，幸好我的耳朵還頂得住啊！」
郭富城透露，還有一場他在車廂內開真槍的戲，槍聲有如在山洞中迴音，音量更加放大，導演為追求完美還拍了3、4次才OK！但郭富城卻興奮的說：「這樣的動場面我很享受，做演員就是要有玩心，可以頑皮一些，繼續嘗試新的東西。」
2012年拍攝《掃毒》第一集時，曾經有邀請郭富城演出，但他因為檔期問題而放棄，這回導演邱禮濤邀請他加盟演出，郭富城表示：「邱禮濤是個很優秀的導演，希望之後可以合作更多的作品。」和邱禮濤相識多年，但兩人首度合作，郭富城說：「導演對所有大型動作場面的調度可說是駕輕就熟，我想因為他是攝影師出身，很多鏡頭他一看就知道需不需要，這樣演員就不用那麼辛苦了。」
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