台版絕世網紅之亂！她最後一個發聲　道歉Nana媽咪：暫停粉專業配

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原以為可以在圈子內保持沈默並默默淡出，就此遠離是非，怎料，旅博士媽咪說，去年冬天那些英國媽媽們開始轉向攻擊她，最近還跟被霸凌者聲稱她才是帶頭霸凌的主導者，被霸凌者向她求證，自己除了再度向當時的被霸凌者好好道歉，也只提供對話記錄給被霸凌者1人，證明事實並非如此，強調沒有公開任何私人訊息，「我們都不想要當屠夫們，我誠心誠意為自己曾經參與其中懊悔與道歉。」
而最後一位回應的微笑媽透露，事件爆發的第一時間，她就透過電話與Nana媽咪聯繫，除了向對方解釋也誠心致歉，「就像電話結尾說的一樣，結束這通電話、說開後，祝福彼此各自安好」，並提到「PhD Backpacker - 旅博士媽咪」，指自己沒有要戰誰，也沒有要說誰不對，各自回憶起3年前的事也許都不太一樣，「我從未向外人提過關於她的事，當時我是以誠相待， 走過一段互相扶持的時光，但朋友合則來不合則去，這樣的發展我也很遺憾。」
微笑媽說，接下來她會停止所有業配團購，讓成立近10年的粉專休息一段時間，重新省思作為一位部落客，對於自己私人的行為及言論都應該更加謹慎、小心，「最後，再次對於因為我私人言論而造成傷害的人致歉，也學到關於言論，不論公開或私下，我們都有更善良的選擇。」
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