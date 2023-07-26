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徐懷鈺曬白皙美肌！身旁「白馬王子」曝光　是U:NUS的他

▲徐懷鈺（左）與同門師弟U:NUS的隊長高胥崴合作，高大的高胥崴在徐懷鈺身旁就像是白馬王子。（圖／滾石唱片提供）
▲徐懷鈺（左）與同門師弟U:NUS的隊長高胥崴合作，高大的高胥崴在徐懷鈺身旁就像是白馬王子。（圖／滾石唱片提供）

記者吳雨婕/綜合報導

「平民天后」徐懷鈺於7月20日推出全新單曲〈倒數3秒〉，這次還驚喜合作人氣唱作男團U:NUS隊長高胥崴，由高胥崴擔綱Rap填詞及演唱，渾厚有力的饒舌巧妙結合三種語言，搭配徐懷鈺的清亮歌聲，兩人在音樂中激盪出熱烈火花，徐懷鈺也表示：「希望這首歌讓大家一聽有活力而且充滿正能量，一起跳起來！」

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徐懷鈺今年4月推出第一波單曲〈我們的故事〉，高胥崴因同門緣分在MV裡首次演出男主角，這次再續前緣，進一步在音樂上合作，讓高胥崴感動說道：「當初得知有機會出演Yuki姐MV男主角時，就很希望未來能在音樂上有合作，沒想到很快就夢想成真，非常開心！」

身旁工作人員打趣分享拍攝視覺照時，高胥崴在師姐旁邊看起來相當緊張，表情十分嚴肅，「他（高胥崴）很像沒在呼吸！」高胥崴也表示：「因為Yuki姐很有巨星登場的感覺，一開始很緊張，不過後來姐還主動寒暄，相當親切。」徐懷鈺Yuki也笑說高胥崴「一看就很成熟、有隊長的感覺。」

▲徐懷鈺新歌〈倒數3秒〉，與同門師弟的U:NUS隊長高胥崴合作。（圖／滾石唱片提供）
▲▼徐懷鈺（上圖右、下圖）新歌〈倒數3秒〉，與同門師弟的U:NUS隊長高胥崴合作。（圖／滾石唱片提供）
▲徐懷鈺新歌〈倒數3秒〉，與同門師弟的U:NUS隊長高胥崴合作。（圖／滾石唱片提供）
 
此外，徐懷鈺為了〈倒數3秒〉MV，大玩變裝秀嘗試各種造型，化身成童話中的主人翁，穿上白色花瓣造型套裝，展現優雅獨特的女王魅力，高胥崴則身穿一襲灰色西裝站在身後，彷彿是守護著女王的王子，畫面十分唯美。

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