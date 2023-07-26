浩劫倒數？墨西哥灣流1600年來最弱 全球氣候恐最快2025年崩壞
災難電影「明天過後」中，因為全球暖化導致冰川融化，進而造成洋流停擺，地球也因此進入新的冰河時期，城市瞬間冰封、海嘯灌進陸地的景象很可能會真實上演。近年來，全球氣候異常等問題頻傳，國際期刊《自然–通訊》最新研究指出，重要洋流系統「大西洋經向翻轉環流」流動速度趨緩，其中一部分的墨西哥灣流（Gulf Stream）處於1600年來最弱狀態，且可能最快會在在2025年瓦解，屆時恐怕會對全球氣候造成浩劫。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《CNN》、《衛報》、《每日郵報》等外媒報導，近年來，全球氣候異常等問題頻傳，線上期刊《自然通訊》（Nature Communications）25日刊載丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）科學家有關於大西洋環流（Atlantic Meridional Overturning Circulation，AMOC，以下簡稱「大西洋環流」）的最新研究，其中指出受到全球暖化影響，格陵蘭島等地的冰層加速消融，逐漸抑止大西洋環流的運作，使墨西哥灣流處於1600年來最弱狀態。
不僅如此，研究人員從2021年起便陸續偵測到諸多「初期警訊」，說明維持地球穩定的生態系統正在接近氣候臨界點。倘若全球不減少碳排放，環流將在2025年至2095年間崩壞，其中最有可能的時間點介於2039至2070年間。
事實上這並非大西洋環流頭一次瓦解，冰河時期間，大西洋環流就反覆瓦解，造成北半球氣溫10年內出現攝氏10至15度的巨大波動。
大西洋環流是一個複雜的洋流系統，可以理解為一個超大型全球輸送帶，將溫暖海水北送至極地冷卻並下沉，進而帶動大西洋洋流系統。大西洋環流在全球氣候系統中扮演重要角色，調節全球氣候，若是停擺與瓦解，將可能在全球各地造成「災難性」後果，包括更極端的冬季、海平面上升、擾亂熱帶地區的雨季，甚至進一步危害亞馬遜雨林、南極冰層。
不過也有學者抱持反對意見，認為該研究提出的臨界點發生過程以及數據的不確定性太大，無法可靠推估臨界點的時間範圍。
但該研究仍呼籲全球，應採取快速、有效的措施，完全消除會讓地球暖化的污染物質，以降低全球溫度，減緩北極圈融冰的速度。