聯電Q2每股賺1.27元、探八季低點 展望Q3晶圓需求尚不明確
聯電今（26）日公佈2023年第二季營運報告，合併營收為新台幣563億元，較上季的542.1億元增加3.8%；與2022年第二季的720.6億元相比則減少了21.9%。本季毛利率為36.0%，歸屬母公司淨利為新台幣156.4億元，每股普通股獲利為新台幣1.27元，探八季低點。展望第三季，由於供應鏈庫存持續調整，晶圓需求尚不明確，預期客戶在近期內還是會維持嚴謹的庫存管理。
記者許家禎／台北報導
聯電共同總經理王石表示，第二季的業績報告與先前的預測相符，晶圓出貨量與上季持平，產能利用率為71%。營收較上一季增加3.8%，主要受惠於12吋產品組合的優化。來自22/28奈米產品的營收持續增加，佔本季營收的29%，特殊製程的貢獻則達到59%。
以應用別來看，聯電看到WiFi、數位電視和顯示器驅動IC等消費領域的需求出現短期復甦，電腦相關產品的需求也較上季溫和回升。此外，公司完成於中國廈門12吋廠聯芯的股權回購交易案，使其成為聯電100%持股之子公司。在聯電的多元製造基地佈局中，聯芯是其中四座12吋廠之一，將持續為客戶提供高品質的晶圓製造服務，並為集團貢獻其財務表現。
展望第三季，王石指出由於供應鏈庫存持續調整，晶圓需求前景尚不明確，雖然在第二季看到復甦的微光，但整體終端市場的氣氛仍然疲弱，預期客戶在近期內還是會維持嚴謹的庫存管理。儘管下半年的整體大環境可能不如預期，但相信以聯電在特殊製程方面擁有的強大領先地位，如嵌入式高壓製程，將使22/28奈米的業務持續保有十足的韌性，同時公司也正加速展開提供客戶所需的矽中介層技術及產能，以滿足新興人工智慧市場的需求。