坐鎮高雄港應變中心！交通部次長祁文中召開緊急應變會議
交通部次長祁文中於今(26)日，坐鎮台灣港務公司應變中心召開緊急應變會議，並由港務公司總經理陳劭良陪同，到小港區鳳鼻頭沿岸，視察貨櫃擱淺情形，要求現場作業人員優先處理有高風險破損之貨櫃箱體，以因應杜蘇芮颱風來襲。
記者黃守作／高雄報導
交通部次長祁文中坐鎮台灣港務公司應變中心，與港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良、執行副總經理王錦榮及航港局南部航務中心主任張博彥等人，召開緊急應變會議，以瞭解天使號貨櫃輪沉船案後續處理進度。
台灣港務公司總經理陳劭良表示，為因應杜蘇芮颱風來襲，港務公司及海事工程公司已針對沿岸擱淺之漂流貨櫃，進行標記及編號，以利確認貨櫃位置，作為颱風來襲前後比對依據，並持續進行岸際貨櫃吊掛作業，原沿岸擱淺貨櫃所估110只，經空拍影片逐步確認初步標記約剩52只，高雄市政府海洋局於昨天，仍持續協助進行沿岸擱淺貨櫃拖帶作業。
陳劭良說，南星灣內貨櫃經連夜趕工，並將岸邊可直接拖帶貨櫃全數完成，惟部分沉沒於海面下的貨櫃，經潛水人員多次下水作業，因夜間視線不佳，無法順利打撈上岸，上午6時即增派潛水員立即下水作業，截至上午8時再吊掛6只上岸，經回報防波堤上已無發現貨櫃，但仍將持續趕工吊掛。
交通部次長祁文中並由台灣港務公司總經理陳劭良、執行副總經理王錦榮等人陪同，到小港區鳳鼻頭沿岸，視察貨櫃擱淺情形，要求現場作業人員優先處理有高風險破損之貨櫃箱體，以因應杜蘇芮颱風來襲。