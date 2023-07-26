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歐陽靖MC Jin《說唱2023》被問放狠話誰最強？認全世界都贏不了她

▲歐陽靖MC Jin在節目《說唱2023》被問到放狠話誰最強？結果竟偷偷放閃，認為全世界都贏不了他老婆。（圖／iQIYI提供）
▲歐陽靖MC Jin在節目《說唱2023》被問到放狠話誰最強？結果竟偷偷放閃，認為全世界都贏不了他老婆。（圖／iQIYI提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

節目《中國說唱巔峰對決2023》於上周六、日（22、23日）播出決賽，4大聯盟都拿出渾身解數硬戰，最後以「一席之地」聯盟（黃旭、楊和蘇、Vava、艾熱、早安）拿下本季冠軍劃下完美句點。其中，歐陽靖MC Jin就解釋了，為何自己放完狠話都要轉一圈，還偷偷對老婆放閃告白，全世界都沒有她老婆放狠話厲害。

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▲歐陽靖MC Jin在節目《說唱2023》被問到放狠話誰最強？結果竟偷偷放閃，認為全世界都贏不了他老婆。（圖／iQIYI提供）
▲歐陽靖MC Jin解釋自己為何放完狠話都要轉一圈。（圖／iQIYI提供）
從《說唱2023》一開播就受到網友矚目的「小跑豬」聯盟，由瘦子E.SO、歐陽靖、李佳隆、小春Kenzy組成，在節目中的一舉一動備受關注，而聯盟中的歐陽靖MC Jin，其活潑積極的性格也替節目帶來許多歡樂，他每場賽前的放話環節也是效果滿滿，都會認真準備Punchline，更被節目選為「狠話大王」。

歐陽靖MC Jin日前接受愛奇藝專訪時，就解釋了為什麼自己每次放完狠話都要轉一圈，「你要先讓自己享受，punchline強不強不是重點，重點是我講完自己先誇一誇自己。」不過對於放狠話的他則甜蜜笑說，全世界都沒有他老婆厲害，「她每天都給我放不少狠話，但最厲害的是，如果你可以看到最中心，那充滿了愛」，也呼應到了節目，歐陽靖MC Jin表示，自己放越狠的話就代表他越愛對手。

▲歐陽靖MC Jin在節目《說唱2023》被問到放狠話誰最強？結果竟偷偷放閃，認為全世界都贏不了他老婆。（圖／iQIYI提供）
▲由小春（左起）歐陽靖、李佳隆等人組成的「小跑豬聯盟」備受關注。（圖／iQIYI提供）

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