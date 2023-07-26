杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

颱風假「不是放假休息」？這類人上班僅照常支薪　看懂加班費怎領

▲杜蘇芮颱風暴風圈已碰到台灣。你可知道颱風假其實「不是放假休息」？上班日遇颱風假，勞工可不出勤、但雇主可不給薪；WFH、採遠距上班的員工，公司僅照常支薪。唯颱風假遇休假日還被要求出勤才有加班費。（圖／記者蕭涵云攝）
▲杜蘇芮颱風暴風圈已碰到台灣。你可知道颱風假其實「不是放假休息」？上班日遇颱風假，勞工可不出勤、但雇主可不給薪；WFH、採遠距上班的員工，公司僅照常支薪。唯颱風假遇休假日還被要求出勤才有加班費。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

杜蘇芮颱風暴風圈已「碰到台灣」，今明兩天對民眾影響最明顯，南部、花東及外島已陸續宣布放颱風假。但你可知道，颱風假其實「不是放假休息」？而且並非所有颱風假當天出勤的人，都有加班費可領；簡單而言，上班日遇到「颱風假」，勞工可不出勤、但雇主可不給薪。對於原本就是WFH、採取遠距上班的員工，颱風天還是如常遠距上班，且公司僅需照常支薪。只有颱風假遇休假日卻被要求出勤之員工，才有加班費可領。

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1111人力銀行發言人曾仲葳表示，「以《勞基法》而言，其實並沒有所謂的「颱風假」，現行的一般勞工颱風天出勤規定，是根據勞動部發布的『天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點』實行」。

當中提到，若「勞工居住地」、「上下班必經之地」或「工作地任一地點」縣市政府宣布公務員停班時，勞工就可不出勤，雇主不得要求勞工以事假、特休假等假別處理，也不可扣發全勤獎金、打低考績等不利處分，但可不給薪；若勞工出勤就視為正常上班，雇主不需額外給加班費，也可不用給補休。

簡單而言，上班日遇到「颱風假」，勞工可不出勤、但雇主可不給薪；若勞工出勤，則比照正常上班支薪，雇主不需額外給予加班費、補休。雖然勞動部曾建議雇主，「應本著疼惜之心給予交通津貼或補助，」但沒有多給其實也不違法。

▲台灣民眾將近快2年沒放過颱風假，遇杜蘇芮颱風來勢洶洶，加班費及員工支薪問題再度受到關切。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣民眾將近快2年沒放過颱風假，遇杜蘇芮颱風來勢洶洶，加班費及員工支薪問題再度受到關切。（圖／記者蕭涵云攝）
曾仲葳提醒，「若是本來就採取WFH、遠距上班的員工，則建議雇主不應扣除薪資，仍應給付報酬」，並建議「雇主要求勞工颱風假出勤，考量安全及感受，還是要從優給予，並提供交通、安全相關的協助」。

若颱風假正好為休假日，但雇主卻要求員工出勤，便需依照《勞基法》之休息日加班的相關規定，發給員工加班費。以1天上班8小時為例，加班前2小時為（每小時工資）X（4/3）X 2；後6小時則是（每小時工資）X（5/3）X 6。

以月薪3.6萬元試算為例，平日每小時工資額除以30天、8小時，為150元，該員颱風天的出勤加班費為「150元 X (4/3) X 2 小時」＋「150元 X (5/3) X 6 小時」＝ 400 ＋ 1500 ＝ 1900 元。

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