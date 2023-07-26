颱風假「不是放假休息」？這類人上班僅照常支薪　看懂加班費怎領

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當中提到，若「勞工居住地」、「上下班必經之地」或「工作地任一地點」縣市政府宣布公務員停班時，勞工就可不出勤，雇主不得要求勞工以事假、特休假等假別處理，也不可扣發全勤獎金、打低考績等不利處分，但可不給薪；若勞工出勤就視為正常上班，雇主不需額外給加班費，也可不用給補休。
簡單而言，上班日遇到「颱風假」，勞工可不出勤、但雇主可不給薪；若勞工出勤，則比照正常上班支薪，雇主不需額外給予加班費、補休。雖然勞動部曾建議雇主，「應本著疼惜之心給予交通津貼或補助，」但沒有多給其實也不違法。
曾仲葳提醒，「若是本來就採取WFH、遠距上班的員工，則建議雇主不應扣除薪資，仍應給付報酬」，並建議「雇主要求勞工颱風假出勤，考量安全及感受，還是要從優給予，並提供交通、安全相關的協助」。
若颱風假正好為休假日，但雇主卻要求員工出勤，便需依照《勞基法》之休息日加班的相關規定，發給員工加班費。以1天上班8小時為例，加班前2小時為（每小時工資）X（4/3）X 2；後6小時則是（每小時工資）X（5/3）X 6。
以月薪3.6萬元試算為例，平日每小時工資額除以30天、8小時，為150元，該員颱風天的出勤加班費為「150元 X (4/3) X 2 小時」＋「150元 X (5/3) X 6 小時」＝ 400 ＋ 1500 ＝ 1900 元。
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