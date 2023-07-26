MLB／狂！大谷翔平OPS達1.066、全聯盟唯一破1 解析何謂OPS？
MLB美國職棒天使日籍二刀流球星大谷翔平，本季在打擊區上的表現用「宰制」大聯盟也不為過，不僅36分全壘打、7支三壘安打領先群雄外，OPS整體攻擊指數1.066，更是傲視群雄，也是全大聯盟唯一突破1.0的超強打者，排名第2的Freddie Freeman也只有0.994。《NOWnews》也特別向讀者介紹何謂OPS？
記者廖聿偉/綜合報導
OPS為整體攻擊指數（英語：OPS, On-base Plus Slugging）是上壘率加上長打率的總和，一般來說，聯盟平均OPS0.700的球員，都已經是不錯水準，一位OPS在0.900以上的球員，通常代表他擁有極佳的攻擊能力。
上壘率（On-base percentage，縮寫為OBP），是指打者上壘的機率，包括安打、四壞球、保送等。它是棒球中衡量打者整體掌握打擊區域能力的一個重要指標。高上壘率意味著打者更容易在比賽中上壘，增加得分的機會。
長打率（Slugging percentage，縮寫為SLG），是指打者在比賽中的長打表現，包括一壘安打、二壘安打、三壘安打和全壘打，都會計算其中。SLG可以反映出打者在比賽中的進攻威力，尤其是他們的長打能力，壘打數越高的球員，進攻破壞力越強。
將打者上壘率OBP和長打率SLG數據加總，就會得到攻擊指數OPS。打者擁有高的OPS，意味著在比賽中既有上壘的能力，又能在關鍵時刻產生長打。這樣的打者在比賽中對球隊的進攻效率會有很大的貢獻。