杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

颱風杜蘇芮來襲！　颱風前、後4招防止登革熱及傳染病

颱風杜蘇芮來襲！　颱風前、後4招防止登革熱及傳染病
颱風杜蘇芮來襲！　颱風前、後4招防止登革熱及傳染病

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】國內登革熱疫情仍持續升溫中，現在又有颱風杜蘇芮來襲，疾管署發言人曾淑慧提醒，民眾除了做好防颱準備外，也要在颱風前、後落實環境清潔的工作，因為根據相關研究顯示，颱風過後2個禮拜通常會是病媒蚊指數最高的時候。

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颱風後2週病媒蚊指數高　颱風前做好4防疫準備

颱風前、後若沒有落實孳生源清除工作，登革熱風險會因此提升。曾淑慧發言人指出，主要是因為颱風過後積水容器增加，容器內大概只要有0.5公分左右的水，就能使蟲卵孵化變成成蟲，成蟲叮咬吸血後又會再度產卵，因此颱風2個禮拜後若沒做好孳生源清除，蟲卵量會大幅增加，登革熱風險也會提升。

因此，颱風來臨前就要先做好相關的防疫準備，以避免雨後病媒蚊大量孳生。疾管署提醒，在颱風來襲前民眾應做好以下防疫4步驟：

  • 疏通水溝，避免戶內外積水
  • 容器減量，清除不必要的器物
  • 倒掉積水並倒蓋容器
  • 刷除容器內殘留的斑紋蟲卵

遠離傳染病威脅　颱風後落實4防疫措施

此外，颱風過後更要留意周遭環境、落實防疫清潔工作。疾管署也提醒，強風豪雨過後應做好以下4防疫措施，遠離傳染病威脅：

  • 清除病媒蚊孳生源：
落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內、戶外容器，將積水倒掉並徹底清除孳生源，儲水容器務必刷洗並加蓋或加掛細網

  • 注意飲食衛生：
蓄水池若遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸過後再飲用。此外，泡過水或解凍過久的食物應避免食用

  • 清理家園勿赤腳或穿拖鞋：
清理污水、污泥或災害廢棄物時，請穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如：鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷

  • 進行居家環境消毒：
居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭。若廚具、餐具等曾沾染污水，應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用

而衛福部薛瑞元部長也在今（26）日南下，視察登革熱疫情熱區。薛瑞元表示，颱風期間若發布陸上警報將無法進行清消工作，呼籲民眾務必預先檢視家戶內外，清理閒置容器、廢輪胎、防水帆布或堵塞的排水通道等潛在孳生源，待颱風警報解除後主動巡視是否有積水並徹底清除，不讓病媒蚊有機可趁。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58686

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