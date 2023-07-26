颱風杜蘇芮來襲！　颱風前、後4招防止登革熱及傳染病

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颱風後2週病媒蚊指數高 颱風前做好4防疫準備颱風前、後若沒有落實孳生源清除工作，登革熱風險會因此提升。曾淑慧發言人指出，主要是因為颱風過後積水容器增加，容器內大概只要有0.5公分左右的水，就能使蟲卵孵化變成成蟲，成蟲叮咬吸血後又會再度產卵，因此颱風2個禮拜後若沒做好孳生源清除，蟲卵量會大幅增加，登革熱風險也會提升。
因此，颱風來臨前就要先做好相關的防疫準備，以避免雨後病媒蚊大量孳生。疾管署提醒，在颱風來襲前民眾應做好以下防疫4步驟：
- 疏通水溝，避免戶內外積水
- 容器減量，清除不必要的器物
- 倒掉積水並倒蓋容器
- 刷除容器內殘留的斑紋蟲卵
遠離傳染病威脅 颱風後落實4防疫措施此外，颱風過後更要留意周遭環境、落實防疫清潔工作。疾管署也提醒，強風豪雨過後應做好以下4防疫措施，遠離傳染病威脅：
- 清除病媒蚊孳生源：
- 注意飲食衛生：
- 清理家園勿赤腳或穿拖鞋：
- 進行居家環境消毒：
而衛福部薛瑞元部長也在今（26）日南下，視察登革熱疫情熱區。薛瑞元表示，颱風期間若發布陸上警報將無法進行清消工作，呼籲民眾務必預先檢視家戶內外，清理閒置容器、廢輪胎、防水帆布或堵塞的排水通道等潛在孳生源，待颱風警報解除後主動巡視是否有積水並徹底清除，不讓病媒蚊有機可趁。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58686
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