大馬LGBTQ社群痛批The 1975「男男吻」：丟掉你的白人救世主情結

我是廣告 請繼續往下閱讀
而許多馬來西亞的當地LGBTQ社群，與羅斯意見相符，批評希利在舞台上的行為十分空洞，他完全不了解馬來西亞LGBTQ社群的實際經歷，且希利的行為只是讓馬來西亞LGBTQ社群，更加成為保守派瞄準的目標。
《CNN》報導引述大馬當地LGBTQ活動人士的看法，希利當天不僅僅上演男男吻，且他批評馬來西亞的法律，在台上爆粗口，邊喝酒邊揮舞酒瓶咒罵馬來西亞政府，種種行為，都加深了保守民眾心中對於LGBTQ社群的負面刻板印象，像是舉止粗魯、不遵守當地規範，與社會格格不入。
羅斯表示，馬來西亞主流社會本來就保守，對LGBTQ社群的恐懼已經很深，希利在台上激進的行為，只會加深大眾對LGBTQ社群的負面看法，讓他們更有理由來歧視和排斥LGBTQ社群。
馬來西亞人權運動人士蘇拉蒂蕾（Thilaga Sulathireh）表示，馬來西亞許多州正在舉行選舉，政客通過加強對LGBTQ社群的管制來吸引保守選民的選票，馬來西亞的LGBTQ社群已經處在高壓與焦慮之中，而希利鬧出的風波只會讓局面雪上加霜。
蘇拉蒂蕾強調，並非說外國音樂家就不能替馬來西亞的LGBTQ社群發聲，但社運人士本來就該找到負責任的方式倡議，將可能的傷害降到最低。外來的人應該多了解當地的歷史和背景，傾聽當地人的聲音，「在西方有效的方法在這裡不一定有效」。
除了LGBTQ社群的擔憂，許多藝人因為音樂節取消，原訂的演出被喊停。馬來西亞歌手譚（Talitha Tan）就在IG上痛批希利，「魯莽無知、自私且無法適應或尊重不同文化」，譚本來要把音樂節的表演獻給最近去世的母親，但因為音樂節被取消而無法實現。
《CNN》報導也提到，The 1975取消了後續在印尼雅加達與台北的演唱會，但《CNN》認為取消台北演唱會「讓人困惑」，因為台灣一直被譽為亞洲對LGBTQ人群最進步的地方之一。