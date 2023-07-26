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大馬LGBTQ社群痛批The 1975「男男吻」：丟掉你的白人救世主情結

▲英國樂團 The1975日前在馬來西亞表演時，挑戰大馬法律，在舞台上上演男男激吻，事後遭禁止入境。（圖 / The1975 IG）
▲英國樂團 The1975日前在馬來西亞表演時，挑戰大馬法律，在舞台上上演男男激吻，事後遭禁止入境。（圖 / The1975 IG）

記者倪浩軒/綜合報導

英國樂團「The 1975」日前到馬來西亞「Good Vibes Festival」音樂節表演時，主唱希利（Matty Healy）在台上與貝斯手羅斯（Ross MacDonald）上演「男男吻」，結果不僅The 1975表演遭到喊停、以後不得再在馬來西亞演出，整個音樂節的剩餘活動也全數被取消。事件至今餘波盪漾，馬來西亞當地的LGBTQ社群表示，The 1975在舞台上的行為讓人憤怒，馬來西亞變裝皇后表演者羅斯（Carmen Rose）更直言「他以為自己在為我們做點什麼」，但其實只是展現了個人的「白人救世主情結」。

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▲吉隆坡「Good Vibes Festival」音樂節被馬來西亞政府喊停，理由是英國樂隊「The 1975」昨日在舞台上，男主唱與男性團員接吻，且批評了馬來西亞對於LGBT社群的法律。資料照片。（圖／翻攝自Good Vibes Festival主辦單位推特）
▲因為The 1975在台上男男吻以及批評馬來西亞政府，吉隆坡「Good Vibes Festival」音樂節剩下的表演全數被取消。資料照片。（圖／翻攝自Good Vibes Festival主辦單位推特）
根據《CNN》報導，羅斯表示，希利來到吉隆坡演出，「他認為我們需要拯救，他認為我們需要修復」，但實際上當地的LGBTQ社群一直在努力拉近與主流社會的關係，羅斯指出，如果希利真的在乎當地LGBTQ社群的人權，「他不會只是飛走而把混亂拋在腦後」。羅斯直言，「我不認為他這樣做是為了LGBTQ社群，他只是為了自己」，只是展現了他個人的「白人救世主情結」。

而許多馬來西亞的當地LGBTQ社群，與羅斯意見相符，批評希利在舞台上的行為十分空洞，他完全不了解馬來西亞LGBTQ社群的實際經歷，且希利的行為只是讓馬來西亞LGBTQ社群，更加成為保守派瞄準的目標。

《CNN》報導引述大馬當地LGBTQ活動人士的看法，希利當天不僅僅上演男男吻，且他批評馬來西亞的法律，在台上爆粗口，邊喝酒邊揮舞酒瓶咒罵馬來西亞政府，種種行為，都加深了保守民眾心中對於LGBTQ社群的負面刻板印象，像是舉止粗魯、不遵守當地規範，與社會格格不入。

羅斯表示，馬來西亞主流社會本來就保守，對LGBTQ社群的恐懼已經很深，希利在台上激進的行為，只會加深大眾對LGBTQ社群的負面看法，讓他們更有理由來歧視和排斥LGBTQ社群。

馬來西亞人權運動人士蘇拉蒂蕾（Thilaga Sulathireh）表示，馬來西亞許多州正在舉行選舉，政客通過加強對LGBTQ社群的管制來吸引保守選民的選票，馬來西亞的LGBTQ社群已經處在高壓與焦慮之中，而希利鬧出的風波只會讓局面雪上加霜。

蘇拉蒂蕾強調，並非說外國音樂家就不能替馬來西亞的LGBTQ社群發聲，但社運人士本來就該找到負責任的方式倡議，將可能的傷害降到最低。外來的人應該多了解當地的歷史和背景，傾聽當地人的聲音，「在西方有效的方法在這裡不一定有效」。

除了LGBTQ社群的擔憂，許多藝人因為音樂節取消，原訂的演出被喊停。馬來西亞歌手譚（Talitha Tan）就在IG上痛批希利，「魯莽無知、自私且無法適應或尊重不同文化」，譚本來要把音樂節的表演獻給最近去世的母親，但因為音樂節被取消而無法實現。

《CNN》報導也提到，The 1975取消了後續在印尼雅加達與台北的演唱會，但《CNN》認為取消台北演唱會「讓人困惑」，因為台灣一直被譽為亞洲對LGBTQ人群最進步的地方之一。

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