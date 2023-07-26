今年6月我國出口創14年來最慘？經濟部3點反擊分析

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首先，經濟部指出，台灣經濟表現持續強健，在業界努力和政府政策引導下，加速轉型升級，成為各國穩定的供應鏈夥伴，在14年前、2009年金融海嘯之後，出口金額向上成長，加上近幾年疫情帶動遠距、零接觸商機，台灣的半導體、ICT正好為各國需要，出口迅速成長。
經濟部拿出過去的亮眼數字表示，2008年至2016年，台灣的出口成長從2556.2億美元變成2791.7億美元，成長了9%；而2016年至2022年，則高達71%的成長，兩相比較，就可以發現近年來，以出口為導向的台灣，相較過去確實是成長更快。
而今年6月，我國出口323.2億美元，2009年6月出口170.6億美元，較14年前成長約90%，更是凸顯世界對台灣產品的重視與需求以及台灣外貿的量體仍維持成長。
其次，今（2023）年全球上半年經濟表現疲軟，產業持續調整庫存，主要貿易國家如日本、韓國、新加坡、印度、英國、荷蘭、法國等多同樣面臨出口衰退，但台灣在全球車用電子、AI等新興科技應用帶動下，數位轉型商機發酵，終端產品晶片含量提高，有助於擴增出口動能，我國出口可望於第4季回升，主計總處預估第4季出口將成長9.17%。
最後，經濟部提到，政府除了推動產業及中小企業升級轉型措施，提升業者數位行銷能力及低碳轉型外，為提振出口動能，貿易局下半年將舉辦超過110項國內外拓銷活動，並規劃啟動加強出口旗艦計畫，透過加碼貿易金融支援、分散出口市場、擴大外商對臺採購、爭取MIT商機等多元拓銷作法，提升我國出口競爭力。