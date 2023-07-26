特企／臺灣各地「護肝」亮眼成績　力拚2025「C肝消除目標」

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四大獎項 展現全國各地「護肝」亮眼成績
「全國B、C型肝炎篩檢績優頒獎」分為四大獎項，包含縣市、鄉鎮市區及醫療院所在篩檢率以及醫師參與度、推動策略特色等之優異表現，共182名獲獎，由衛生福利部周志浩次長及國民健康署吳昭軍署長親自頒獎表彰各界之努力成果。
行政院院長陳建仁以拍攝影片致意，並宣示為了呼應世界衛生組織在2030年前消除病毒性肝炎的目標，由衛生福利部與各界專家擬定「國家消除C肝政策綱領」，推動「以篩檢支持治療」、「以治療引領預防」、「以預防鞏固成效」的政策方向，期望能在2025年提前達到目標，讓臺灣的病毒肝炎研究與防治成果成為全球的典範！
熱心與無私的奉獻 提升在地社區民眾健康
在推動B、C型肝炎篩檢的過程中，醫療院所、民間團體及地方推動者功不可沒。社團法人臺南市肝病防治協會鄭彬男理事於今年榮獲「地方推動者B、C肝篩檢推動績優獎」，早在2013年，他便親力親為，積極促進成大醫院結合鄉里的篩檢服務，配合基層診所推動全面篩檢計畫，同時參與部立臺南醫院於明德監獄進行收容人C型肝炎篩檢與治療服務，多方面的推動策略，造福在地民眾。
此外，同樣獲頒「地方推動者B、C肝篩檢推動績優獎」的臺中市后里區公館里馮詠淮里長亦令人動容，他曾與肝病基金會合作辦理全區20歲以上居民免費肝炎肝癌大檢驗，舉辦多場次免費篩檢活動，主動準備場地、發放通知單，並協調避開地方大型文化活動，以增加民眾參與檢查的意願。對於檢查結果異常且不願就醫的里民，他也幫忙衛生單位追蹤勸導，響應國家C肝根除的計畫。雖然這並非馮詠淮里長份內的主要工作，但過程中他卻甘之如飴，只希望里民能身體健康。即使地方推動者資源有限，也能發揮偌大的力量！
超越世衛 以2025年消除C肝為目標
國健署署長吳昭軍表示，希望臺灣C肝根除的目標，在各界共同努力下，積極擴大篩檢涵蓋率，及早找出C型肝炎患者進行治療。今年特別辦理績優頒獎以表揚績優縣市、醫療院所及推動者，並邀請績優單位進行分享，相信透過激勵及學習，2025年消除C肝不是夢。