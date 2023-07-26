三星新摺疊機Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗　兩機8亮點報你知！

三星今（26）日舉辦全球發表會，會中發表新一代摺疊機Galaxy Z Flip 5和Galaxy Z Fold 5。《NOWnews》搶先於第一時間體驗新機，快速整理兩款新機亮點功能，讓你一文即可掌握新機重點。以Galaxy Z Flip 5來說最搶眼的是封面螢幕直接拉滿1.9吋升級到3.4吋，且兩款軸承都更進化，讓機身可以完整密合，較上一代更輕、更薄。預計8月3日首波開賣，台灣則尚未公布上市規劃。
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根據各家市調機構調查，全球摺疊機逐年攀升，而三星更是拿下7成市佔率。台灣三星也分析出消費者輪廓，以Galaxy Z Fold 4來說，因為螢幕大，吸引男性用戶，佔比高達7成，進一步調查，最喜歡的功能是「Taskbar」與「多重視窗」。而Galaxy Z Flip 4則受到韓劇不少影響，且機身輕巧，7成都為女性用戶，其中「便攜性」「設計」、「Flex 模式」是購機關鍵。這次新機除了延續好評功能外，同步解決消費者通點。像是用戶 Flip4 用戶期望封面螢幕有更多的使用功能。而Fold用戶則希望更加輕薄，減少負擔。
🟡Galaxy Z Flip 5 三大亮點：共推出綠、白、紫及灰共四種顏色，預計於8月3 日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。