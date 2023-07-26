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三星新摺疊機Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗　兩機8亮點報你知！

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5 今（26）日正式登場，提供第一手體驗並整理8大相機亮點，讓你快速掌握新機重點。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5 今（26）日正式登場，提供第一手體驗並整理8大相機亮點，讓你快速掌握新機重點。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

三星今（26）日舉辦全球發表會，會中發表新一代摺疊機Galaxy Z Flip 5和Galaxy Z Fold 5。《NOWnews》搶先於第一時間體驗新機，快速整理兩款新機亮點功能，讓你一文即可掌握新機重點。以Galaxy Z Flip 5來說最搶眼的是封面螢幕直接拉滿1.9吋升級到3.4吋，且兩款軸承都更進化，讓機身可以完整密合，較上一代更輕、更薄。預計8月3日首波開賣，台灣則尚未公布上市規劃。

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根據各家市調機構調查，全球摺疊機逐年攀升，而三星更是拿下7成市佔率。台灣三星也分析出消費者輪廓，以Galaxy Z Fold 4來說，因為螢幕大，吸引男性用戶，佔比高達7成，進一步調查，最喜歡的功能是「Taskbar」與「多重視窗」。而Galaxy Z Flip 4則受到韓劇不少影響，且機身輕巧，7成都為女性用戶，其中「便攜性」「設計」、「Flex 模式」是購機關鍵。這次新機除了延續好評功能外，同步解決消費者通點。像是用戶 Flip4 用戶期望封面螢幕有更多的使用功能。而Fold用戶則希望更加輕薄，減少負擔。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Flip 5 將封面螢幕升級，實用度更高。（圖／周淑萍攝）
🟡Galaxy Z Flip 5 三大亮點：共推出綠、白、紫及灰共四種顏色，預計於8月3 日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Flip 5提供4色可選擇。（圖／周淑萍攝）
📍Flex轉軸：搭載高通S8G2處理器，機身結構採用更堅固的 Flex 轉軸，展開時更加纖薄，收折時更平整，且支援IPx8 防水認證。外側機身採用康寧 Gorilla Glass Victus 2 機身邊框，轉軸外蓋結合 Armor 鋁合金材質；內頁螢幕超薄可摺式玻璃較前代耐用度提升 25%。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Flip 5內頁螢幕為超薄可摺式玻璃，號稱較前代耐用度提升 25%。（圖／周淑萍攝）
📍封面螢幕提升：為了解決用戶期望更的封面螢幕功能，這次Z Flip 5先將螢幕升級，從原本很迷你的1.9吋升級到3.4吋，大大增加可用性。封面螢幕選擇多樣化，且不用掀開螢幕就能操控多種功能，支援更多的小工具，包含查看通話紀錄、行事曆、檢視LINE，Netflix、YouTube、Google Map都可以直接使用，且如果想要回覆訊息可以直接展開全鍵盤輸入。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Flip 5封面螢幕提升從1.9吋升級到3.4吋。（圖／周淑萍攝）
📍封面螢幕拍照：搭載兩顆 1,200 萬畫素主鏡頭，感光元件畫素面積 1.8um，且得益於處理器升級及 Al 演算法提升，夜拍效果更佳，内頁螢幕則搭載 1,000 萬畫素鏡頭。支援自動取景，能自動偵測被攝者位置，進而改變鏡頭拍攝範圍。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Flip 5搭載兩顆 1,200 萬畫素主鏡頭。（圖／周淑萍攝）
🟡Galaxy Z Fold 5 五大大亮點：提供藍、黑、白三色，預計8月3日在首波開賣，台灣則尚未公布上市規劃。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Fold 5 更加輕薄，且S Pen 也更小巧好收納。（圖／周淑萍攝）
📍Flex轉軸：機身採用全新Flex轉軸，重量較前代 263克減輕至 253克，摺疊後的厚度比前代減少2.4mm，且收折時更平整。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5皆採用全新Flex轉軸，摺疊後更加平整。（圖／周淑萍攝）
📍內螢幕耐用度提升：内頁螢幕前代耐用度提升 25%，透過全新背側阻尼設計進一步減震，因應來自日常使用的外力施壓。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Fold 5 内頁螢幕為7.6吋，且號稱較前代耐用度提升 25%。（圖／周淑萍攝）
📍提高內螢幕亮度：封面螢幕 6.2 吋 Dynamic AMOLED 2X 顯示螢幕、內頁螢幕為 7.6吋，亮度較前代 1,000 尼特升級至 1,200 尼特，在豔陽下瀏覽更清晰。

📍S Pen縮小：S Pen體積較前代縮減27%，透過S Pen可懸浮預覽最小化網頁，提升查閱資料速度、快速切換應用程式。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Fold 5 S Pen 比上一代更加輕巧。（圖／周淑萍攝）
📍鏡頭配置：三主鏡頭，包括：5,000 萬畫素廣角鏡頭＋1,000 萬畫素遠距鏡頭，支援 3 倍光學變焦，最高 30 倍超高倍變焦＋1,200 萬畫素超廣角鏡頭。封面螢幕相機為 1,000 萬畫素＋內頁螢幕下鏡頭則為 400 萬畫素。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Fold 5 配置三顆主鏡頭。（圖／周淑萍攝）

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